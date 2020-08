Oficjalnie: Tomasz Cywka zawodnikiem Chrobrego Głogów

Oficjalna strona internetowa Chrobrego Głogów poinformowała o tym, że Tomasz Cywka zasila szeregi zespołu. Doświadczony pomocnik podpisał z klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Ciekawy transfer w pierwszej lidze. Do Chrobrego Głogów dołącza Tomasz Cywka na zasadzie wolnego transferu. Piłkarzowi wraz z końcem ubiegłego sezonu wygasł kontrakt z Lechem Poznań.

Doświadczenie

Transfer Tomasza Cywki do Chrobrego Głogów jest bez wątpienia interesującym ruchem. 32-latek posiada wielkie doświadczenie, mając na swoim koncie wiele występów w angielskich zespołach. Na wyspy brytyjskie zawodnik trafił latem 2006 roku, przechodząc z Gwarka Zabrze do Wigan Athletic. Większość swojej kariery spędził właśnie w Anglii, grając dla takich klubów jak wspomniane Wigan, ale też Oldham Athletic, Derby County (wypożyczenia z Wigan), Reading FC, Barnsley FC, Blackpool FC oraz Rochdale AFC. Łącznie w Championship wystąpił w 113 spotkaniach, zdobywając w nich piętnaście bramek oraz trzynaście asyst.

Nowy klub

Piłkarz trafia do Chrobrego Głogów, który w poprzednim sezonie zakończył rozgrywki Fortuna 1. Ligi na siódmej pozycji, tracąc tylko punkt do miejsca barażowego o awans do PKO Ekstraklasy. Kampanię 2020/2021 w 1. lidze drużyna z Głogowa zainauguruje 30 sierpnia, gdy w roli gospodarza podejmie Koronę Kielce.

Fot. Chrobry Głogów