Transfery: Memphis Depay nie wyklucza odejścia z Lyonu

Memphis Depay to jeden z liderów Olympique Lyon. Zawodnik potwierdził to we wczorajszym spotkaniu, w którym skompletował hat-tricka, jednak tuż po meczu zaskoczył swoją wypowiedzią.

Olympique Lyon od zwycięstwa rozpoczął nowy sezon Ligue 1. Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię pokonała u siebie Dijon aż 4:1. Trzy bramki w tym meczu zdobył wspomniany Memphis Depay.

Odejdzie?

Memphis Depay tuż po tym spotkaniu opowiedział, w którym nie wykluczył odejścia z drużyny.

– Nie jestem jasnowidzem i nie wiem, czy będę tu występował przez cały sezon. W Olympique’u Lyon gram od czterech lat, jestem jego kapitanem. Jednak trzeba myśleć o swojej karierze, a my nie weźmiemy udziału w Lidze Mistrzów – powiedział Holender.

Barcelona chętna

Według hiszpańskiego “AS” nowy trener FC Barcelony – Ronald Koeman miał się już dogadać z Depayem, aby ten dołączył do zespołu “Dumy Katalonii”. Niewątpliwie byłby to ciekawy ruch dla drużyny “Blaugrany”, ponieważ Holender to piłkarz, który może zagrać na wielu pozycjach w ofensywie. Swoje wysokie umiejętności potwierdził m.in. w ubiegłej edycji Ligi Mistrzów, w której zdobył sześć bramek. Odejście Depaya byłoby olbrzymią stratą dla Olympique Lyon.