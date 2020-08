Jorge Felix: “W styczniu naprawdę było możliwe przedłużenie umowy”

Jorge Felix po zakończeniu sezonu przeniósł się do Turcji. Hiszpański pomocnik został nowym zawodnikiem Sivassporu, z którym podpisał do końca czerwca 2022 roku.

Niewątpliwie Piast Gliwice może żałować odejścia Jorge Felixa, mając na uwadze fakt, że klub nie zarobił na nim ani złotówki. Piłkarz po wygaśnięciu kontraktu z gliwickim zespołem trafił do Sivassporu.

Był bliski przedłużenia kontraktu

W rozmowie z Maciejem Kaliszukiem dla “Przeglądu Sportowego” Jorge Felix opowiedział m.in. o tym, że w styczniu był bliski przedłużenia umowy z Piastem Gliwice.

– W styczniu naprawdę było możliwe przedłużenie umowy. Wtedy chciałem zostać w Gliwicach. Potem miałem jednak lepsze oferty. W piłkę mogę grać na odpowiednim poziomie pewnie do 32., może 33. roku życia. Do tego czasu muszę odłożyć pieniądze na dalsze życie dla mnie i mojej rodziny. Na pewno była to jednak trudna decyzja. W Gliwicach było mi dobrze. Miałem fajnych kolegów i ogólnie wszystko było w porządku, ale chciałem nowych wyzwań – powiedział Hiszpan.

Transfer do Legii

We wspomnianym wywiadzie Hiszpan potwierdził, że jedną z opcji był transfer do Legii Warszawa.

– Legia to najlepsza drużyna w Polsce, ma więcej kibiców niż Piast i oczywiście była jedną z opcji, ale wybrałem ofertę z Turcji. Zachowam jednak wspaniałe wspomnienia z Polski. Przed wyjazdem z Hiszpanii nie wiedziałem, jak się zaadaptuje, ale wszystko poszło dobrze. Jestem pewien, że wrócę do Polski – oznajmił zawodnik.