Składy na mecz: Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa

Lechia Gdańsk po raz pierwszy w tym sezonie zagra na własnym obiekcie. Na Stadion Energa Gdańsk drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca podejmie Raków Częstochowa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

W całkowicie inny sposób rozpoczęły zmagania w PKO Ekstraklasie w tym sezonie. Lechia Gdańsk w pierwszej kolejce rozgrywek na wyjeździe pokonała Wartę Poznań 0:1. Natomiast Raków Częstochowa okazał się gorszy od zespołu Legii Warszawa 1:2.

“Stabilna drużyna”

Na oficjalnej stronie internetowej Lechii Gdańsk możemy przeczytać wypowiedź Piotra Stokowca na temat rywala.

– Myślę, że Raków jest stabilną drużyną, która jest budowana od dłuższego czasu przez ten sam sztab ludzi. Mam tu na myśli prezesa, właściciela oraz trenera. Sądzę, że ciężko ich oceniać po jednej kolejce. Bardziej skupiam się na ocenie swojego zespołu, na tym co my przygotowujemy i co my chcemy grać. W tej chwili trudniej o głębszą ocenę kogokolwiek, a tym bardziej innego zespołu niż swojego. Dobrze wiemy, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest to przeciwnik stabilny, który wzmocnił rywalizację w swoim zespole zawodnikami znającymi polską Ekstraklasę i wiemy, że na pewno będzie to interesujące spotkanie – powiedział Stokowiec.

Ostatnie mecze

W ubiegłym sezonie w starciach pomiędzy tymi zespołami zdecydowanie lepiej spisywał się Raków Częstochowa. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna dwukrotnie ograła Lechię Gdańsk. Najpierw w sierpniu w roli gospodarza Raków wygrał 2:1, natomiast na wyjeździe zespół odniósł pewne zwycięstwo 0:3.

Składy

Lechia: Kuciak; Fila, Nalepa, Kopacz, Pietrzak, Haydary, Kubicki, Makowski, Sopoćko, Gajos, Zwoliński.

Ławka: Alomerović; Kobryń, Udovicić, Kryeziu, Kałuziński, Urbański, Maloca, Flavio Paixao, Mihalik.

Raków: Szumski; Piątkowski, Petrasek, Wilusz, Tudor, Tijanić, Sapała, Schwarz, Kun, Gutkovskis, Cebula.

Ławka: Pindroch, Niewulis, Lederman, Musiolik, Malinowski, Papanikolaou, Poletanović, Bartl, Mikołajewski.