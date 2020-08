Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia dotyczące nowego pracodawcy Damiana Kądziora. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z SD Eibar.

Polak związał się z hiszpańskim klubem trzyletnią umową. 28-latek przez ostatnie dwa sezony był zawodnikiem Dinama Zagrzeb. Kwota transferu wyniosła około dwóch milionów euro.

Świetne statystyki

Damian Kądzior zaliczył bardzo udany pobyt w drużynie z Chorwacji. Wraz z Dinamem dwukrotnie został mistrzem kraju. Jeśli chodzi o indywidualne statystyki, prawoskrzydłowy w 77 spotkaniach strzelił 21 bramek oraz zanotował 22 asysty. Ligowe liczby miał naprawdę świetne. Gorzej natomiast wyglądały już te dotyczące rozgrywek Ligi Mistrzów. Polak podczas spotkań w europejskich pucharach z reguły był zawodnikiem rezerwowym. Nie jest tajemnicą, że Dinamo Zagrzeb stawia na promowanie młodych graczy i ich sprzedaż za duże pieniądze. Najlepszym oknem wystawowym są właśnie mecze w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy. Szkoleniowiec chorwackiej ekipy wolał zatem postawić na młodszych piłkarzy niż na 28-letniego Polaka. Gdy jednak nadarzyła się okazja, aby nieco zarobić na sprzedaży Kądziora, Dinamo nie robiło specjalnych przeszkód przy transferze zawodnika do ligi hiszpańskiej.

Co czeka Kądziora w Hiszpanii?

Czy reprezentant Polski będzie w stanie wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie Eibaru? Jak doskonale wiadomo, La Liga to nie są najprostsze rozgrywki dla polskiego piłkarza występującego w polu. W XXI wieku praktycznie tylko Grzegorz Krychowiak może z czystym sumieniem powiedzieć, że osiągnął sukces występując w lidze hiszpańskiej. Co istotne, Eibar jest dosyć specyficzną drużyną jak na hiszpańskie warunki. Trener Jose Luis Mendilibar uwielbia walecznych, pracowitych piłkarzy. Opis ten idealnie pasuje do Kądziora.

