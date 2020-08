W pierwszym sobotnim spotkaniu rozgrywek Ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa 1:3. Goście skutecznie odrobili straty z pierwszej połowy.

Dwie bramki dla Rakowa zdobył Vladislavs Gutkovskis. Jednak najpiękniejsze trafienie spotkania zanotował bez wątpienia Marcin Cebula.

Przebieg meczu

Kłopoty gospodarzy zaczęły się w 39. minucie, kiedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Michał Nalepa. Stoper Lechii sfaulował wychodzącego na czystą pozycję jednego z zawodników Rakowa. Wydawało się, że do końca pierwszej połowy piłkarze gości ruszą na osłabionych rywali. Rzeczywiście, w doliczonym czasie gry padła bramka. Zdobyli ją jednak gospodarze. Długa piłka od Karola Fili trafiła pod nogi Omrana Haydary’ego. Uderzył on z woleja obok interweniującego Jakuba Szumskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że golkiper Rakowa był w tej styuacji źle ustawiony.

Druga połowa spotkania zaczęła się wybornie dla piłkarzy z Częstochowy. Już w 46. minucie piłkę do siatki gdańszczan wpakował Marcin Cebula. Nowy nabytek Rakowa popisał się fenomenalnym uderzeniem.

Następnie show skradł już Vladislavs Gutkovskis. Najpierw Łotysz nieco szczęśliwie pokonał Dusana Kuciaka po rzucie rożnym. Przy golu na 3:1 napastnik Rakowa wykazał się sprytem, szybko doskakując do piłki odbitej przez słowackiego bramkarza Lechii.

Goście dzięki zwycięstwu zdobyli pierwsze punkty w tym sezonie. Podopieczni Piotra Stokowca pozostają z trzema oczkami zdobytymi w premierowej kolejce. Po przerwie na mecze reprezentacji Raków podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin, natomiast Lechia zmierzy się w wyjazdowym starciu z Górnikiem Zabrze.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 1:3 (1:0)

1:0 – Omran Haydary 45+3′

1:1 – Marcin Cebula 46′

1:2 – Vladislavs Gutkovskis 56′

1:3 – Vladislavs Gutkovskis 76′

Lechia: Kuciak – Pietrzak (71′ Kałuziński), Kopacz, Nalepa, Fila, Makowski (81′ Urbański), Kubicki, Gajos (46′ Udovicic), Sopoćko (41′ Maloca), Haydary (70′ Paixao), Zwoliński

Raków: Szumski – Piątkowski, Petrasek, Wilusz, Tudor (46′ Bartl), Schwarz (84′ Papanikolaou), Sapała, Tijanic (93′ Lederman), Kun, Cebula (84′ Malinowski), Gutkovskis (82′ Musiolik)