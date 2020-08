Bartosz Białek udanie rozpoczął grę dla Wolfsburga. Polski napastnik zdobył bramkę oraz zaliczył asystę w meczu sparingowym przeciwko FC Koln.

Były piłkarz Zagłębia Lubin pojawił się na boisku w 60. minucie meczu. Niespełna dziesięć minut później Białek wpisał się na listę strzelców.

Udany początek

Polak zanotował zatem całkiem przyzwoite wejście do nowej drużyny. Oczywiście ciężko wyciągać daleko idące wnioski po meczu sparingowym, lecz występ przeciwko rywalowi z Bundesligi, okraszony bramką oraz asystą daje nadzieje przed nadchodzącym sezonem ligi niemieckiej. Być może Bartosz Białek otrzyma szansę w spotkaniu 1. rundy Pucharu Niemiec. VfL Wolfsburg zmierzy się w niej z czwartoligowym FSV Union Furstenwalde. Mecz ten odbędzie się w sobotę 12 września.

Rekordzista

Bartosz Białek trafił do Wolfsburga z Zagłębia Lubin za pięć milionów euro. Jest to rekord transferowy polskiego klubu. 18-latek zaliczył kapitalne wejście do ekstraklasy. W całym ubiegłym sezonie strzelił on dziewięć bramek. Napastnik Zagłębia jest najlepszym osiemnastoletnim strzelcem w historii ekstraklasy od czasu, gdy Marek Saganowski stawiał pierwsze kroki w ŁKS-ie Łódź. Nic dziwnego, że szybko zainteresowały się nim zagraniczne kluby. Ostatecznie piłkarz zasilił szeregi Wolfsburga.

Ostatnio w kontekście piłkarza sporo mówiło się o problemach językowych. Miejmy nadzieję, że nastolatek szybko nadrobi zaległości lingwistyczne i zaadaptuje się w Niemczech.