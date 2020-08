Kolejne trofeum w swojej krótkiej przygodzie menedżerskiej zgarnął Mikel Arteta. Jego piłkarze pokonali po rzutach karnych Liverpool, zdobywając tym samym Tarczę Wspólnoty.

Bohaterem spotkania został Pierre-Emerick Aubameyang. Napastnik “Kanonierów” najpierw wpisał się na listę strzelców w regulaminowym czasie gry, by następnie podczas konkursu rzutów karnych oddać decydujący strzał, dający trofeum Arsenalowi.

Przebieg meczu

W pierwszej połowie dużo bardziej konkretny był zespół Arsenalu. Wystarczy powiedzieć, że Liverpool nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. “Kanonierzy” zanotowali dwa takowe uderzenia, z czego jedno znalazło drogę do siatki “The Reds”. W 12. minucie Bukayo Saka przytomnie przerzucił piłkę na lewą stronę boiska, gdzie czekał na nią Pierre-Emerick Aubameyang. Napastnik Arsenalu nie był specjalnie atakowany przez defensorów Liverpoolu. Zdecydował się więc na uderzenie zza pola karnego, przy którym bez szans był Alisson Becker. Cudowny strzał Gabończyka dał Arsenalowi prowadzenie.

Na drugą bramkę w meczu musieliśmy czekać aż do 73. minuty. Wtedy to wprowadzony z ławki rezerwowych Takumi Minamino nieco szczęśliwie dopadł w polu karnym do odbitej piłki i z najbliższej odległości pokonał Emiliano Martineza. Był to pierwszy gol Japończyka odkąd trafił na Anfield.

Remisowy wynik utrzymał się do końca spotkania. O zwycięstwie zdecydował konkurs rzutów karnych. W nim górą okazała się drużyna Arsenalu, wygrywając z Liverpoolem 5:4. Pechowcem w ekipie Jurgena Kloppa okazał się 20-letni Rhian Brewster, który wszedł na boisko w doliczonym czasie gry.

“Kanonierzy” powoli stają się specami od triumfów w meczu o Tarczę Wspólnoty. W ostatnich siedmiu edycjach Arsenal sięgał po to trofeum aż cztery razy.

Arsenal – Liverpool 1:1 (1:0) karne 5:4

1:0 – Pierre-Emerick Aubameyang 12′

1:1 – Takumi Minamino 73′

Arsenal: Martinez – Bellerin (58′ Cedric), David Luiz, Holding, Tierney (83′ Kolasinac), Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka (82′ Willock), Nketiah (82′ Nelson), Aubameyang

Liverpool: Alisson – Williams (59′ Minamino), Gomez, van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner (59′ Keita), Wijnaldum (91′ Brewster), Mane, Salah, Firmino (83′ Jones)