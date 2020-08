Jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w najbliższym czasie może być Donny van de Beek. Holender znalazł się na celowniku czołowych europejskich klubów.

Przez dłuższy czas wydawało się, że zawodnik zasili szeregi Barcelony. Zwolennikiem pozyskania piłkarza jest nowy szkoleniowiec “Dumy Katalonii”, Ronald Koeman. Według licznych mediów najpoważniejszym rywalem klubu z Camp Nou w walce o pozyskanie środkowego pomocnika będzie Manchester United.

Gotowy do odejścia?

Latem 2019 roku z Ajaxu odeszli młodzi Holendrzy – Frenkie de Jong oraz Matthijs de Ligt. Było to pokłosie świetnego występu holenderskiej ekipy w rozgrywkach Champions League. Z młodych i wyróżniających się zawodników “Oranje” w zespole pozostał Donny van de Beek. Środkowy pomocnik miał trafić do Realu Madryt, jednak Zinedine Zidane wolał ściągnąć Paula Pobgę, co jednak ostatecznie nie doszło do skutku. Teraz jednak wygląda na to, że Holender zamierza opuścić swój macierzysty klub. Van de Beek nie znalazł się w kadrze na ostatni mecz sparingowy Ajaxu. Trener Erik ten Hag tłumaczył to “pewnymi działaniami” dotyczącymi piłkarza. Można się domyślać, że chodzi o transfer.

Gdzie trafi?

Zawodnikiem mocno zainteresowany jest Ronald Koeman. Nowy szkoleniowiec Barcelony musi na nowo stworzyć środek pomocy. Z klubu odejdzie najprawdopodobniej Sergio Busquets. Koeman chciałby ustawić w środku pola Frenkiego de Jonga. Pomysł ze ściągnięciem van de Beeka jest raczej oczywisty. Holender zamierza odtworzyć świetnie funkcjonującą drugą linię Ajaxu.

Przeszkodzić w tym zamierza jednak Manchester United. Zarówno angielskie, jak i zagraniczne media donoszą, że środkowy pomocnik jest bliski dołączenia do ekipy “Czerwonych Diabłów”. Niezwykle zainteresowany pozyskaniem zawodnika jest menedżer klubu z Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer. Koszt transferu ma wynieść około 40 milionów funtów.