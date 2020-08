Wszystko wskazywało na to, że Sandro Tonali zasili szeregi Interu Mediolan. Jak wynika jednak z najnowszych informacji włoskich mediów, środkowy pomocnik Brescii ostatecznie wyląduje w Milanie.

Doniesienia te podało “Corriere della Sera”. Piłkarz miałby trafić na San Siro na zasadzie wypożyczenia. “Rossoneri” po sezonie mogliby wykupić zawodnika.

Nie Inter, lecz Milan

Sandro Tonali w nowym klubie miałby zarabiać ponad 2 miliony euro za sezon. Indywidualne porozumienie z zawodnikiem osiągnął już dyrektor techniczny klubu, Paolo Maldini. Są to dosyć zaskakujące informacje, gdyż do tej pory wydawało się, że najbliżej pozyskania piłkarza Brescii jest Inter Mediolan. Zawodnik miał być już “po słowie” z klubem. Jak widać w ostatniej chwili do gry włączył się Milan, który najprawdopodobniej przekonał piłkarza do przenosin na San Siro.

Rywalizacja

Włoski pomocnik będzie najprawdopodobniej centralną częścią drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego. Szkoleniowiec Milanu wyciągnął zespół z potężnego kryzysu i zaliczył świetną końcówkę sezonu. Formą błyszczeli m.in. środkowi pomocnicy – Ismael Bennacer oraz Frank Kessie. Z zespołem pożegnali się natomiast Giacomo Bonaventura oraz prezentujący katastrofalną formę Lucas Biglia. Tonali przychodzący w miejsce Bigli to marzenie każdego fana “Rossonerich”.