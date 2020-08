Leo Messi kontra Barcelona. La Liga zabiera głos!

Codziennie jesteśmy bombardowani kolejnymi dawkami informacji dotyczącymi sytuacji Leo Messiego. Głos w sprawie postanowiła zabrać La Liga.

Jej zdaniem kontrakt piłkarza z Barceloną jest obowiązujący. La Liga poparła więc w sporze kataloński klub.

Konflikt narasta

Oznacza to, że kluby zainteresowane pozyskaniem Argentyńczyka muszą najpierw wynegocjować z Barceloną cenę wykupy. Nie będzie to jednak takie proste. Włodarze “Dumy Katalonii” już zapowiedzieli, że nie zamierzają siadać do negocjacyjnego stołu. Oznacza to, że Josep Maria Bartomeu nie puści Leo Messiego za mniej niż 700 milionów euro. Taka jest bowiem zawarta klauzula w kontrakcie gwiazdora. W kontrakcie, który według La Ligi jest obowiązujący.

– Umowa jest obecnie w mocy. Zawiera klauzulę odejścia, która zostałaby zastosowana w przypadku, gdyby Leo Messi zdecydował się na wcześniejsze odejście z klubu – informuje La Liga.

Co dalej?

Czy zatem Leo Messi opuści latem klub? Jak zauważa na Twitterze dziennikarz “Przeglądu Sportowego”, Jakub Kręcidło, oświadczenie La Ligi jest sporym ciosem dla nadziei Leo/Manchesteru City. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by jakikolwiek klub wyłożył tak olbrzymie pieniądze za 33-letniego Argentyńczyka.