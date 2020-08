Składy na mecz: Lech Poznań – Wisła Płock

W ostatnim meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy Lech Poznań podejmie na własnym stadionie drużynę Wisły Płock. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Sędzią głównym meczu będzie Tomasz Kwiatkowski.

Oba kluby chcą pokazać się z lepszej strony niż na inaugurację rozgrywek. W pierwszej kolejce Ekstraklasy drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia przegrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 2:1. Natomiast Wisła Płock tylko zremisowała na własnym stadionie 1:1 z beniaminkiem ligi – Stalą Mielec.

Podobny mecz

Na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań możemy przeczytać wypowiedź Jakuba Modera, który powiedział m.in o tym, że mecz z Wisłą Płock może przypominać spotkanie z Valmierą.

– Myślę, że mecz z Wisłą może wyglądać dość podobnie do tego z Valmierą. My będziemy prowadzić grę, tak jak ma to miejsce w wielu naszych spotkaniach i musimy robić to cierpliwie, doprowadzać do stwarzania sobie sytuacji i próbować je wykorzystywać. Przy tym wszystkim nie możemy też zapominać o czujności w obronie, bo Wisła z pewnością nastawi się na grę z kontry i nie możemy dać się w ten sposób zaskoczyć – przestrzegał Jakub Moder.

Wyjątkowy mecz dla napastnika

Na wspomnianej stronie widnieje także wypowiedź Mikaela Ishaka, dla którego będzie to pierwszy mecz przed własną publicznością.

– Już to spotkanie z Valmierą było sposobem na powetowanie sobie porażki z Zagłębiem, ale teraz musimy zrobić jeszcze raz to samo w lidze. Musimy wygrać i zapunktować, żeby zapomnieć już o przegranym starciu w Lubinie. Dla mnie niedzielny mecz będzie też wyjątkowo ważny dlatego, że pierwszy raz będę miał okazję zagrać na naszym stadionie, ale już z udziałem kibiców. Nie mogę się już tego doczekać i chciałbym się z nimi przywitać zwycięstwem – powiedział Mikael Ishak.

Składy

LECH: Bednarek; Gumny, Šatka, Rogne, Puchacz, Skóraś, Tiba, Moder, Jóźwiak, Ramirez, Ishak.

Ławka: Malenica; Crnomarković, Muhar, Sýkora, Marchwiński, Dejewski, Szymczak, Kamiński, Czerwiński.

WISŁA: Kamiński; Zbozień, Rzeźniczak, Michalski, Uryga, Cabezali, Lesniak, Rasak, Kocyła, Sheridan, Szwoch.

Ławka: Wrąbel, Tuszyński, Merebashvili, Adamczyk, Gjertsen, Żuk, Pawlak, Lagator, Szumilas.