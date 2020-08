Waldemar Fornalik: “Zabrakło jedynie skuteczności”

Piast Gliwice przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0:1. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika nie zdobyła jeszcze nawet punktu w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy.

Źle rozpoczął się sezon PKO Ekstraklasy dla Piasta Gliwice. Najpierw na inaugurację rozgrywek okazali się słabsi od Śląska Wrocław, przegrywając spotkanie 2:o. “Piastunki” również nie zdobyły punktu w drugiej kolejce Ekstraklasy, ulegając na własnym stadionie Pogoni Szczecin.

“Zabrakło jedynie skuteczności”

Na oficjalnej stronie internetowej Piasta Gliwice możemy przeczytać wypowiedź Waldemara Fornalika, który zabrał głos po ostatnim meczu.

– Myślę, że z dotychczasowych meczów to właśnie to spotkanie było najlepsze. Stworzyliśmy sobie sytuacje, po których powinny paść bramki, ale tak się nie stało. Jeden błąd przy stałym fragmencie gry zadecydował, że przegraliśmy. Nie ma tematu zmęczenia po meczu w europejskich pucharach, bo zespół nieźle się prezentował. Zabrakło jedynie skuteczności. Szkoda, bo widać było, że drużyna pracowała. Powoli widać efekty naszej codziennej pracy i tym bardziej jest to dla nas niełatwa sytuacja, bo każdy dobry występ poparty zwycięstwem ma dobry wpływ na postawę zespołu. Liczę, że zawodnicy nie spuszczą głów, tylko wspólnie pokażemy, gdzie jeszcze tkwią rezerwy i nad tym będziemy pracowali podczas najbliższej przerwy na reprezentację – powiedział Fornalik.

Nie wychodzi w Polsce, ale udało się w Europie

Słabsza dyspozycja Piasta Gliwice w PKO Ekstraklasie może zaskakiwać, ponieważ drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika dobrze rozpoczęła swoje zmagania w eliminacjach do Ligi Europy. Piast w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej wygrał na wyjeździe 0:2 z Dynamem Mińsk.