Lech Poznań dalej bez zwycięstwa w lidze

Lech Poznań dalej bez zwycięstwa w sezonie 2020/2021 PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia zremisowała na własnym stadionie z Wisłą Płock 2:2.

Obie drużyny nie zaliczyły dobrego początku sezonu w PKO Ekstraklasie. Lech Poznań na inaugurację rozgrywek przegrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 2:1. Natomiast Wisła Płock tylko zremisowała 1:1 z beniaminkiem Ekstraklasy – Stalą Mielec.

Dobry start Wisły Płock

Nie najlepiej rozpoczęło się to spotkanie dla zespołu “Kolejorza”. Już w 16. minucie Wisła Płock wyszła na prowadzenie za sprawą Mateusza Szwocha, który pewnie wykorzystał rzut karny. Następnie oba zespoły tworzyły sobie dobre okazje w pierwszej połowie. Blisko trafienia był napastnik Lecha Poznań, Mikael Ishak, jednak po lekkim dotknięciu piłki przez szwedzkiego piłkarza, futbolówka trafiła w słupek.

Świetny Lech po przerwie, ale…

Co nie udało się w pierwszej części gry, powiodło się w drugiej połowie. Już w 57. minucie dobrą akcją popisał się Pedro Tiba, podając piłkę do Ishaka, a ten dobrze się zastawiając, pokonał bramkarza gości. Niedługo potem drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia objęła prowadzenie. Fenomenalnym zagraniem z głębi pola popisał się Jakub Moder, a podanie świetnie wykończył uderzeniem głową Jakub Kamiński. Lech prowadził i był bliski pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie PKO Ekstraklasy, jednak w końcówce spotkania sędzia podyktował jedenastkę dla Wisły Płock. Do piłki podszedł Patryk Tuszyński i wyrównał wynik meczu. Tym samym “Kolejorz” tylko zremisował z drużyną “Nafciarzy”.

Lech Poznań – Wisła Płock 2:2 (0:1)

0:1 Mateusz Szwoch 16′

1:1 Mikael Ishak 57′

2:1 Jakub Kamiński 68′

2:2 Patryk Tuszyński 88′

Lech: Bednarek; Puchacz (76. Crnomarković), Rogne (75. Czerwiński), Šatka, Gumny, Tiba, Moder, Skóraś (54. Kamiński), Ramirez, Jóźwiak, Ishak.

Wisła: Kamiński; Zbozień, Rzeźniczak, Michalski, Uryga, Garcia, Lesniak, Rasak, Kocyła (66. Gjertsen), Szwoch, Sheridan (65. Tuszyński).