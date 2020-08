Sandro Tonali odejdzie do Milanu? “Rossoneri” z ofertą za włoski talent

Według informacji obeznanego w temacie transferu dziennikarza Fabrizio Romano, AC Milan prowadzi zainteresowane rozmowy, aby podpisać Sandro Tonaliego. “Rossoneri” przesłali już nawet ofertę do Brescii.

Fabrizio Romano poinformował o szczegółach złożonej oferty Milanu za włoskiego pomocnika. “Rossoneri” chcieliby wypożyczyć zawodnika za opłatę 10 milionów, mając przy tym opcję kupna za 20 milionów euro. Dodatkowo Brescia miałaby otrzymać procent od przyszłej sprzedaży.

Wielki talent

Niewątpliwie Sandro Tonali to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników we Włoszech. Tonali jest piłkarzem Brescii Calcio, z którą w sezonie 2018/2019 wywalczył awans do Serie A. Przygoda z najwyższymi rozgrywkami nie trwała jednak długo, ponieważ Brescia nie zdołała się utrzymać. Tym samym wydaje się przesądzone, że Sandro Tonali opuści klub. Piłkarz z takimi umiejętnościami mógłby być wzmocnieniem dla większości zespołów Serie A, co potwierdza zainteresowanie zawodnikiem m.in. Milanu oraz Interu. Przez długi okres to właśnie drugi z tych klubów był faworytem do pozyskania piłkarza, lecz ostatnie doniesienia wskazują na lidera ekipę “Rossoneri”.

Sezon

AC Milan w ubiegłym sezonie zajął szóstą pozycję w Serie A. Szczególnie dobrze drużyna prowadzona przez Stefano Pioliego spisywała się po wznowieniu rozgrywek. “Rossoneri” nie przegrali żadnego z dwunastu meczów w lidze, remisując zaledwie trzy z nich. Dobre wyniki poskutkowały tym, że wspomniany Pioli związał się z klubem nowym kontraktem.