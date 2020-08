Oficjalnie: Piotr Zieliński przedłużył kontrakt z Napoli!

Potwierdziły się wcześniejsze informacje oraz zapowiedzi. Piotr Zieliński przedłużył kontrakt z SSC Napoli.

Reprezentant Polski związał się z włoskim klubem do 2024 roku. Środkowy pomocnik jest jednym z najważniejszych piłkarzy w układance trenera Gennaro Gattuso.

Cztery lata w Neapolu

Piotr Zieliński trafił do klubu z Neapolu w 2016 roku. Z czasem zaczął mieć w klubie coraz mocniejszą pozycję. Od początku pobytu na San Paolo środkowy pomocnik rozegrał 192. mecze, w których strzelił 22. bramki i zanotował 15 asyst. Piotr Zieliński to chyba obecnie piłkarz, który wzbudza największe emocje w polskim środowisku dziennikarskim oraz kibicowskim. Opinie dotyczące reprezentanta Polski są mocno skrajne. Jedni uważają, że pomocnik jest strasznie niedoceniany. Inni twierdzą natomiast, że nie jest on na tyle utalentowanym i jakościowym graczem, za jakiego uchodzi.

Inny kierunek

Zieliński podjął inną decyzję niż choćby Arkadiusz Milik. Napastnik już dawno podjął decyzję, że chce opuścić Napoli. Piłkarz liczył na rychłe odejście do Juventusu, lecz Andrea Pirlo złożył mu inną propozycję. Zainteresowana pozyskaniem Milika jest również Roma.

Fot. Twitter Napoli