Jakub Moder: “Powołanie do reprezentacji to duże wyróżnienie”

Jerzy Brzęczek jakiś czas temu powołał kadrę na wrześniowe mecze Ligi Narodów, w których znalazło się miejsce dla Jakuba Modera. Dla młodego pomocnika Lecha Poznań będzie to debiutancki udział na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji.

We wrześniowych spotkaniach Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Na początek 4. września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z reprezentacją “Oranje”. Natomiast trzy dni później również w roli gości zmierzą się ze wspomnianą Bośnią i Hercegowiną.

Wyjazdy

Jedenastu piłkarzy pierwszej drużyny Lecha Poznań otrzymało powołania do reprezentacji narodowych. W tym temacie wypowiedział się Jakub Moder, który udzielił rozmowy oficjalnej stronie internetowej “Kolejorza”.

– To prawda, dużo nas teraz wyjeżdża. W klubie zostaną tylko ci, którzy nie zostali powołani i na pewno nie będą mogli przez ten czas wykonywać w pełni takich samych jednostek treningowych, jakie można byłoby realizować, gdybyśmy wszyscy byli w tym czasie na miejscu czy przećwiczyć niektórych zachowań meczowych – przyznał zawodnik.

Wyróżnienie

Jakub Moder w rozmowie z oficjalną stroną internetową Lecha Poznań skomentował swoje pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji Polski.

– Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, że powołanie do reprezentacji to duże wyróżnienie i głównie w taki sposób musimy na to patrzeć. Jedziemy na zgrupowania podekscytowani i pewnie ten entuzjazm nam się udzieli także po powrocie. Jednak gdy już będziemy znowu w klubie, trzeba będzie o kadrze zapomnieć i skupić się mocno na meczu ligowym ze Śląskiem, bo we Wrocławiu czeka nas na pewno ciężkie spotkanie – powiedział Moder.