Oficjalnie: Henrikh Mkhitaryan opuszcza Arsenal. Zawodnik przeniósł się do Romy

Oficjalna strona internetowa Arsenalu poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Henrikhem Mkhitaryanem. Ormianin dołączył na zasadzie wolnego transferu do Romy.

Arsenal poinformował o tym, że kontrakt z piłkarzem został rozwiązany za porozumieniem obu stron. Piłkarz zasilił szeregi włoskiej Romy, lecz jak do tej pory nie są znane szczegóły umowy.

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie kibice “Kanonierów” przygodę Mkhitaryana z ich klubem. Piłkarz trafił do Arsenalu w styczniu 2018 roku, przechodząc także z angielskiego klubu, Manchesteru United. Ormianin nie zachwycał swoimi statystykami w barwach zespołu “Kanonierów”. Łącznie dla tego klubu wystąpił w 59 spotkaniach, gromadząc na swoim koncie dziewięć bramek oraz trzynaście asyst. Wraz z Arsenalem nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020