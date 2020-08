Inter Mediolan rusza na zakupy do Anglii. Trzech zawodników Chelsea na celowniku

Według informacji “Sport Mediaset” Antonio Conte chce pozyskać trzech zawodników Chelsea FC. Tymi piłkarzami są Emerson Palmieri, N’golo Kante oraz Oliver Giroud.

Wspomniane “Sport Mediaset” informuje, że włodarze “Nerazzurri” złożyli ofertę za Emersona, Kante oraz Giroud, a wysokość kwoty za całą trójkę zawodników sięgnęła 70 milionów euro.

Małe szanse na powodzenie

Trudno przypuszczać, aby ktoś w londyńskim klubie ową ofertę zaakceptował. Nie tak dawno “Football Insider” podał informację, że Chelsea wyceniła N’golo Kante na 70 milionów euro, ciężko więc sądzić, by mieli z zadowoleniem spojrzeć na ofertę Interu.

Z wszystkich trzech zawodników najmniej pewny przyszłości w Chelsea wydaje się Emeron Palmieri. Dodatkowo jego agent potwierdził zainteresowanie piłkarzem ze strony “Nerazzurri”.

– Jest możliwość, że Emerson opuści Stamford Bridge. Nie rozmawiałem jeszcze o tym z klubem. Mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie ze strony Interu Mediolan – powiedział agent piłkarza.

Sezon

Inter Mediolan niewątpliwie pod przywództwem trenerskim Antonio Conte zaliczył postęp. “Nerazzurri” zajęli drugą pozycję w Serie A, tracąc do pierwszego w tabeli ligowej Juventusu tylko jeden punkt. Inter doszedł także do finału Ligi Europy, jednak ostatecznie przegrał w decydującym spotkaniu z zespołem Sevilli. Była to ostatnia szansa na jakiekolwiek trofeum dla “Nerazzurri” w sezonie 2019/2020.