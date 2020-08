Oficjalnie: Zlatan Ibrahimović na dłużej w Milanie

Oficjalna strona internetowa AC Milan poinformowała o tym, że Zlatan Ibrahimović podpisał nowy kontrakt. Szwedzki napastnik związał się z klubem umową, która obowiązywać będzie do 31 czerwca 2021 roku.

Zakończyła się saga związana z przyszłością piłkarską Zlatana Ibrahimovicia. W ostatnim czasie media informowały o tym, że Szwed pozostanie w Milanie. Tak też się stało, zawodnik podpisał nowy kontrakt z włoskim klubem.

Odmienił zespół?

Ibrahimović po raz drugi trafił do Milanu w styczniu tego roku. Szwedzki napastnik chociaż nie miał niesamowitych statystyk indywidualnych, to jednak pozytywnie wpłynął na zespół. Odkąd pojawił się we włoskim klubie, “Rossoneri” przegrali tylko dwa spotkania w Serie A, kończąc cały sezon na szóstej pozycji. Szczególnie dobrze drużyna prowadzona przez Stefano Pioliego wyglądała po wznowieniu rozgrywek, nie przegrywając żadnego z dwunastu meczów. Duża w tym zasługa wspomnianego Ibrahimovicia, który od tego czasu siedem razy trafiał do siatki rywali oraz zanotował cztery asysty.

Transfery

Milan pracuje także nad pozyskaniem kilku zawodników. Vito Angelè informował już o tym, że przedstawiciele “Rossoneri” pracują nad transferem Serge’a Auriera z Tottenhamu i Tiemoué Bakayoko z Chelsea FC. Dla tego drugiego zawodnika byłby to powrót do włoskiego zespołu, ponieważ w sezonie 2018/2019 był wypożyczony do drużyny “Rossoneri”. Wczoraj głośnym echem odbiła się natomiast informacja, że Milan osiągnął porozumienie w sprawie Sandro Tonaliego, który ma zostać wypożyczony z opcją wykupu.