Białoruscy piłkarze zostali dotkliwie pobici przez tamtejszą milicję

Napięta sytuacja na Białorusi nie oszczędziła tamtejszego futbolu. Piłkarze pierwszoligowego Krumkaczy Mińsk zostali zatrzymani podczas Marszu Pokoju w stolicy kraju. Obaj trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Białoruskie protesty trwają już od końca maja, jednak nasiliły się szczególnie od 9 sierpnia. Wówczas ogłoszono wynik wyborów prezydenckich w kraju, w których zdecydowanie wygrał dotychczasowy prezydent Aleksandr Łukaszenka. Protesty nasiliły się po reakcji państwowych służb, które wielokrotnie decydowały się na użycie siły wobec osób przeciwników.

W poniedziałek odbył się wielotysięczny marsz w centrum Mińska. Podczas trwania akcji część demonstrantów wzięła udział w ataku na radiowóz. Jak poinformował dyrektor klubu Krumkaczy Mińsk, Aleh Dawidowicz, zdaniem białoruskiej milicji uczestniczyli w nim piłkarze klubu – Siarhiej Kazieka oraz Paweł Rassolka. Nagranie z sytuacji opublikowano jednak w serwisach społecznościowych i wszystko wskazuje na to, że nie brali w niej udziału zawodnicy stołecznego klubu.

Według informacji “Belsatu”, piłkarz znajdowali się wówczas po drugiej stronie ulicy. Jak przekazał adwokatowi Paweł Rassolka, milicja próbowała ich zatrzymać, ale pokazali plecaki ze sprzętem sportowym. Następnie przepuściły ich jeszcze dwa kordony wojska, gdy jednak podeszli do trzeciego, napadli ich ludzie w cywilnych ubraniach i dotkliwie pobili.

Siarhiej Kazieka w środku nocy z poniedziałku na wtorek trafił do Szpitala Miejskiego z poważnymi obrażeniami. Stwierdzono u niego pęknięcie kręgu, uraz prawej nerki oraz dolnej części pleców.

Jak podkreślił portal “TUT.by”, drużyna Krumkaczy w poprzednim spotkaniu zagrała w koszulkach z napisem “Jesteśmy z narodem”. Wówczas zostali upomnieni przez białoruską federację.

Belarus Football Federation has warned a second tier side for this protest.

The players of promotion-chasing #Krumkachy from #Minsk wore T-shits saying "We are with the people" before their last match. Their next match is a Cup tie against Dynamo Minsk. pic.twitter.com/OHJ2njnufT

— Tim White (@TWMCLtd) August 29, 2020