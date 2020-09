Robert Gumny o krok od odejścia do Bundesligi! Kilka milionów na stole

Wygląda na to, że Robert Gumny w końcu opuści Lecha Poznań. 22-latek jest bardzo bliski podpisania kontraktu z FC Augsburg.

O odejściu Roberta Gumnego mówiło się już od kilku tygodni. Wiceprezes Lecha Piotr Rutkowski mówił niedawno, że transfer prawego obrońcy to tylko kwestia czasu.

Podpisanie kontraktu kwestią godzin

Jak podał “Głos Wielkopolski”, Robert Gumny jest już jedną nogą w FC Augsburg. Polak jest już po testach medycznych i dzisiaj lub jutro podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Bawarski klub ma zapłacić za wychowanka „Kolejorza” 3 miliony euro + ewentualne bonusy. Biorąc pod uwagę, że 2 lata temu Borussia Monchengladbach oferowała ponad dwa razy tyle, zarząd Lecha może mówić o lekkim niedosycie, jednak należy pamiętać, że Gumny ma za sobą duże problemy zdrowotne i spore wahania formy.

Dobry wybór do rozwoju

Wydaje się, że to bardzo dobry ruch ze strony Roberta Gumnego. Odchodzi do mocnej ligi, ale do zespołu, gdzie nie ma wielkiej konkurencji do gry na prawej obronie. Głównym konkurentem Polaka będzie Raphael Framberger, który jest piłkarzem na pewno do wygryzienia. W aklimatyzacji Gumnemu na pewno pomoże fakt, że bramkarzem Augsburga jest inny Polak – Łukasz Gikiewicz.