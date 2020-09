“Leo Messi zostanie w Barcelonie”. Informację potwierdził jego ojciec

Kolejny zwrot akcji w sprawie pozostania Leo Messiego na Camp Nou. Zdaniem Martina Arevalo z TyC Sports istnieją duże szanse na pozostanie Leo Messiego w Barcelonie. Co najważniejsze newsa argentyńskiego dziennikarza potwierdził już ojciec piłkarza, Jorge Messi.

Jeszcze wczoraj wydawało się, że Leo Messi nie ugnie się i już tego lata zmieni klub, co skończy się wieloletnim procesem z Barceloną, ale teraz pojawiło się światełko w tunelu. Być może Argentyńczyk opuści Blaugranę w blasku fleszy za rok.

Messi zostanie w Barcelonie

– Istnieje 90% szans na to, że Messi zostanie w Barcelonie. Poważnie rozważa pozostanie do 2021 roku i odejście wielkimi drzwiami po zakończeniu kontraktu – powiedział Arevalo w programie „Presión Alta”.

W swoich mediach społecznościowych Arevalo zaznaczył, że Messi ma podjąć decyzję do czwartku. Ile w tym prawdy? Może być całkiem dużo, ponieważ TyC Sports jako pierwsze podało informację, że Messi wysłał burofaks do klubu, w którym zakomunikował, ze rozwiązuje kontrakt.

Ojciec piłkarza potwierdza

Dziennikarka Deportes Cuatro zapytała Jorge Messiego, czy rozważają, by Leo Messi został jeszcze przez rok w Barcelonie. Ojciec piłkarza odpowiedział “tak”. Co więcej Jorge stwierdził, że spotkanie z prezydentem Barcelony, Josepem Marią Bartomeu nie tylko przebiegło w dobrej atmosferze, ale było owocne.

Wygląda więc na to, że Leo Messi zostanie jeszcze na rok w Barcelonie, a później będzie mógł odejść za darmo bez sporów prawnych. Istnieje jednak również opcja, że w marcu Josep Maria Bartomeu przegra wybory prezydencki, zastąpi go Joan Laporta, który wróci do klubu z Pepem Guardiolą. Wówczas istnieje duża szansa, że Messi zmieni decyzję i zakończy karierę w katalońskim klubie.