Kai Havertz już w Londynie. Podpisanie kontraktu z Chelsea kwestią godzin

Saga z przejściem Kaia Havertza do Chelsea zdaje się dobiegać końca. 21-latek opuścił zgrupowanie reprezentacji Niemiec w Stuttgarcie, aby w Londynie podpisać kontrakt z “The Blues”.

O przejściu Havertza do drużyny Franka Lamparda mówiło się już od kilku miesięcy. Chelsea przez długi czas nie mogła dojść do porozumienia z Bayerem Leverkusen, jednak w końcu osiągnięto konsensus.

100 milionów na stole

Sprowadzenie Havertza do Chelsea to oczywiście bardzo duży koszt finansowy. Oficjalnie kwota transferu nie została jeszcze podano wiadomości, jednak przecieki mówią o 80 milionach euro + bonusach, które mają wynieść 20 milionów. Jednak nawet bez dodatkowych opłat 21-latek będzie najdroższym transferem w historii Chelsea (ex aequo z Kepą Arrizabalagą), ale zważając na skale jego talentu, taki wydatek nie może dziwić.

Chelsea szaleje na rynku transferowym

Niemiec jest szóstym piłkarzem sprowadzonym przez “The Blues” w trakcie obecnego okienka transferowego, a należy pamiętać, że zamyka się ono dopiero za miesiąc. Już teraz jednak można określić klub Romana Abramowicza mianem niekwestionowanego króla letniego mercato. Do drużyny prowadzonej przez Franka Lamparda dołączyli tacy piłkarze, jak Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Malang Sarr, Ben Chilwell i kolejnym transferem ma być Kai Havertz. Łączny koszt pozyskania wynosi ponad 200 milionów euro. To bardzo duża kwota ale Chelsea nie musi obawiać się o finanse, ponieważ przez rok nie dokonywała żadnych transferów z powodu kary nałożonej przez UEFA.