Holandia – Polska. Typy, kursy (04.09.2020)

Po dziesięciu miesiącach przerwy do gry powraca reprezentacja Polski. W pierwszej kolejce grupy 1 dywizji A Ligi Narodów zmierzymy się z Holandią. Jak poradzą sobie gracze Jerzego Brzęczka bez Roberta Lewandowskiego i czy będą w stanie stawić czoła rozpędzonej reprezentacji Oranje?

Holandia – Polska zapowiedź (piątek, 20:45)

Reprezentacja Holandii pokazuje w ostatnim czasie, że na poważnie myśli o powrocie do europejskiej czołówki piłkarskiej. Kapitalna generacja młodych zawodników z de Ligtem, de Jongiem czy też van de Beekiem na czele wspierana przez doświadczenie van Dijka czy Wijnalduma udowadniają, że ponownie stali się drużyną, z którą musi liczyć się absolutnie każdy. Kadra Oranje zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Europy 2020 zajmując 2. miejsce w swojej grupie, ustępując miejsca jedynie Niemcom. Trzeba przy tym przyznać, że piłkarze prowadzeni wówczas przez Ronalda Koemana w obu meczach z Die Mannschaft zaprezentowali się kapitalnie, będąc dwukrotnie stroną dominującą. Również poprzednia edycja Ligi Narodów była bardzo udana dla Holendrów, którzy dotarli do finału tych rozgrywek ulegając ostatecznie tylko Portugalii.

Polacy pokazali się także z dobrej strony w meczach eliminacyjnych, nie mając większych problemów z wywalczeniem awansu z 1-go miejsca. Liga Narodów to już inna kwestia, gdyż testowane nowe rozwiązania taktyczne nie do końca się sprawdziły, co zaowocowało ostatnim miejscem w grupie i spadkiem do dywizji B. Spadkiem, który ostatecznie nie doszedł do skutku za sprawą późniejszych zmian w przepisach. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o ogromnym osłabieniu kadry Brzęczka, gdyż ze względu na potrzebę odpoczynku po turnieju finałowym Ligi Mistrzów powołania na mecze z Holandią i Bośnią nie otrzymał najlepszy strzelec w historii reprezentacji czyli Robert Lewandowski.

Holandia – Polska kursy bukmacherskie

Brak Lewandowskiego, ale także atut własnego boiska i dobra gra Holendrów sprawiła, że to oni są niemal murowanym faworytem do zwycięstwa. Nic więc dziwnego, że kurs na ich zwycięstwo w STS wynosi 1.52. Remis to kurs 4.15, a zwycięstwo Polski 6.50.

Holandia – Polska nasze typy

Jedną z głównych postaci ofensywnych reprezentacji Holandii jest Memphis Depay, który jest także etatowym wykonawcą rzutów karnych. Stawiamy, że reprezentacja Oranje wykorzysta osłabienie Polaków i wygra przekonująco ten mecz, a dużą rolę w zwycięstwie odegra właśnie Depay.

Holandia – Polska | Typ: Holandia wygra przynajmniej dwiema bramkami @2.50 STS



Holandia – Polska | Typ: Depay strzeli gola @2.25 STS