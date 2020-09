Szwecja – Francja. Typy, kursy (5.09.2020)

Szwecja po awansie do dywizji A, zagra w Sztokholmie z Francją w ramach pierwszego meczu drugiej edycji Ligi Narodów. W oczach bukmacherów faworytem spotkania jest ekipa gości.

Szwecja – Francja zapowiedź (sobota, 20:45)

Reprezentacja Szwecji ma za sobą bardzo dobry okres. W Lidze Narodów kadra ze Skandynawii zajęła pierwsze w grupie 2 dywizji B, gwarantując sobie awans do grona najlepszych ekip. Z kolei w eliminacjach do mistrzostw europy Szwedzi musieli uznać tylko wyższość Hiszpanii, gwarantując sobie tym samym bezpośredni awans do wielkiej imprezy.

Problemów z zakwalifikowaniem się na Euro 2020 nie mieli naturalnie Francuzi. Piłkarze Didiera Deschampsa z dorobkiem 25 punktów wygrali grupę H. Udział w pierwszej edycji Ligi Narodów skończył się dla Francji drugą pozycją w grupie 1. co prawda “Trójkolorowi” mieli taki sam dorobek co Holandia, jednakże o losach gry w play-offach zadecydował lepszy bilans meczów bezpośrednich.

Po raz ostatni Szwecja rywalizowała z Francją w 2017 roku. W ramach meczu kwalifikacyjnego do MŚ w Sztokholmie 2:1 wygrali gospodarze.

Szwecja – Francja kursy bukmacherów

Faworyte meczu jest Francja. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.89. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.45. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.70.

Szwecja – Francja typy

Francja powinna poradzić sobie ze Szwedami w Sztokholmie. W związku z tym, typujemy wygraną gości po atrakcyjnym kursie.

Szwecja – Francja | Typ: Francja wygra mecz 1.89 @ Betclic

Szwecja – Francja | Typ: Francja wygra i powyżej 1.5 bramki 2.36 @ Betclic