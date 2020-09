Sławomir Peszko bawi się w okręgówce [WIDEO]

Transfer Sławomira Peszki do Wieczystej Kraków był jednym z najbardziej szokujących ruchów transferowych tego roku. Niedawny reprezentant Polski, zawodnik, który pomimo 35 lat na karku wciąż bardzo dobrze radził sobie na poziomie Ekstraklasy, zdecydował się pójść do ligi okręgowej. I tam ośmiesza rywali.

Oczywiście to było do przewidzenia, że Peszko będzie wyróżniającą się postacią na tle całej ligi. Zawodnik z takim bagażem doświadczeń, na dodatek fizycznie wciąż w dobrej formie, musi górować nad amatorami. On jednak nie tylko nad nimi góruje, ale wręcz ich upokarza.

Bramka jak z “Bad Boya”

Peszko przejmuje piłkę na lewym skrzydle i schodzi do środka. Normalnie w takiej sytuacji piłkarze drużyny przeciwnej doskakują do zawodnika na milimetr, żeby zablokować mu możliwość oddania strzału. Ale nie obrońcy Bronowianki Kraków. Stwierdzili, że z szacunku do osiągnięć Peszki zrobią mu autostradę do strzelenia bramki. Naprawdę wyglądali tak, jakby bali się do niego podejść. Były zawodnik Lechii Gdańsk z prezentu skorzystał i po krótkim dryblingu strzela gola. Był to jego 11. mecz w Wieczystej, w którym zdobył bramkę.

Rywale trochę jak w „Bad Boyu” Vegi albo w filmie płaszcza i szpady, ale liczy się, że w sieci. 11. występ Peszki z golem dla Wieczystej. Strzelił w każdym meczu, w którym zagrał. Bramka z transmisji @CFsportpl pic.twitter.com/kGEQOLcU4u — MaciejKmita (@kmita_maciej) September 5, 2020

Wieczysta demoluje okręgówkę

Nie tylko Peszko się bawi. Wieczysta pokonała Bronowiankę 7:0 i umocniła się na pozycji lidera tabeli swojej grupy w klasie okręgowej. Spójrzmy na liczby: 5 meczów, 15 punktów, 31 bramek strzelonych, 2 stracone. Absolutna dominacja podopiecznych Przemysława Cecherza, którzy nie mają prawa nie awansować po tym sezonie do IV ligi.