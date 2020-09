Słowenia – Mołdawia. Typy, kursy (6.09.2020)

Słowenia w drugim meczu fazy grupowej Ligi Narodów zagra z Mołdawią. Zapowiada się na nudną wygraną faworytów?

Słowenia – Mołdawia zapowiedź

W pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Narodów Słoweńcy zremisowali z Grecją 0:0. Warto dodać, że w zespole zagrali dwaj piłkarze Zagłębia Lubin – Damjan Bohar i Sasa Zivec. Dla drugiego z piłkarzy był to debiut w barwach narodowych. Co więcej, mógł wpłynąć na losy meczu w 86. minucie, aczkolwiek jego precyzyjnego dośrodkowania nie wykorzystał Andraz Sporar.

Z kolei kadra Mołdawii pierwsze spotkanie rozgrywała u siebie i jej rywalem była reprezentacja Kosowa. Drużyna objęła prowadzenie w 20. minucie, aczkolwiek straciła gola w drugiej połowie i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Do tej pory zespoły miały okazję zmierzyć się ze sobą raz. Miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku – wówczas mecz zakończył się remisem 1:1. Jak będzie tym razem?

Słowenia – Mołdawia kursy

Zdaniem bukmacherów Słoweńcy są tutaj wyraźnymi faworytami. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi tylko 1.35, natomiast ich rywali aż 10.13. Z kolei kurs na remis oceniono na 4.75.

Słowenia – Mołdawia typy

Wydaje się, że Słoweńcy mimo braku Josipa Ilicicia powinni wygrać ten mecz. Może nawet nieco wyższą różnicą goli, dlatego można się tutaj spodziewać kilku trafień. Może tym razem się przełamie napastnik słoweńskiej kadry Andraz Sporar?

Słowenia – Mołdawia | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.98 Totolotek

Słowenia – Mołdawia | Typ: Andraz Sporar strzeli gola @2.20 Totolotek