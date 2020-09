Szwajcaria – Niemcy. Typy, kursy (6.09.2020)

Po porażce z Ukrainą, reprezentacja Szwajcarii spróbuje zanotować pierwsze zwycięstwo w drugiej edycji Ligi Narodów. Na przeszkodzie stanie jednak niemiecka kadra. Podopieczni Joachima Loewa również nie mogli cieszyć się z wygranej.

Szwajcaria – Niemcy zapowiedź (niedziela, 20:45)

Spoglądając na wyniki poszczególnych reprezentacji, które znajdują się w grupie 4 dywizji A, Szwajcaria stoi nieco na straconej pozycji. Zarówno Hiszpania, jak i Niemcy mają w swoich szeregach zdecydowanie więcej piłkarskiej jakości. Z kolei Ukraina to ekipa spisująca się ostatnio powyżej wszelkich oczekiwań. Potwierdza to mecz Szwajcarów właśnie z tą kadrą. Potyczka obu ekip we Lwowie zakończyła się zwycięstwem 2:1 gospodarzy.

Reprezentacja Niemiec była na dobrej drodze, by cieszyć się z wygranej w starciu z Hiszpanią. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego gola na wagę jednego punktu zdobył jednak Jose Gaya. Piłkarze Joachima Loewa z pewnością dołożą wszelkich starań, by wrześniowe zgrupowanie zakończyć zwycięstwem.

Po raz ostatni Szwajcaria mierzyła się z Niemcami w 2012 roku. W ramach starcia towarzyskiego dość niespodziewanie wygrała 5:3 ta pierwsza ekipa.

Szwajcaria – Niemcy kursy bukmacherów

Faworytem spotkania jest reprezentacja Niemiec. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.88. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.80. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.20.

Szwajcaria – Niemcy typy

Reprezentacja Niemiec nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem Szwajcarii. Typujemy zatem zwycięstwo graczy Loewa.

Szwajcaria – Niemcy | Typ: Niemcy wygrają mecz 1.88 @ Betclic

Szwajcaria – Niemcy | Typ: Niemcy wygrają i powyżej 1.5 bramki 2.14 @ Betclic