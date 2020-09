Popis głupoty Masona Greenwooda i Phila Fodena. Zawodnicy wyrzuceni ze zgrupowania reprezentacji Anglii

Mason Greenwood oraz Phil Foden nie zagrają we wtorkowym meczu Anglików z Danią. Obaj zawodnicy opuścili zgrupowanie, ponieważ złamali zasady związane z izolacją.

Procedury dotyczące koronawirusa, które narzuciła UEFA, są bardzo surowe. Zawodnicy w czasie zgrupowań nie mogą spotykać się nawet z najbliższymi. Greenwood i Foden niespecjalnie się tym jednak przejęli.

“Doszło do naruszenia regulacji”

Obaj zawodnicy zdecydowali się zaprosić dziewczyny do hotelu, w którym przebywa kadra. Do całej sprawy odniósł się na konferencji prasowej Gareth Southgate.

– Niestety rano dotarła do mnie informacja, że dwaj chłopcy złamali reguły dotyczące zasad odnośnie COVID w sprawie naszej bezpiecznej bańki. Od razu zdecydowaliśmy, że nie mogą wchodzić w interakcje z resztą zespołu. Zgodnie z procedurami, których musimy przestrzegać, obaj odrębnie udali się do domu. Jasnym jest, że doszło do naruszenia regulacji w dobie koronawirusa – powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii.

Popis głupoty

Młodzi Anglicy zaprezentowali absolutny brak wyobraźni. Bez względu na to, jakie mają zdanie na temat pandemii, są zasady, które po prostu muszą przestrzegać. Swoim zachowaniem narazili swoją reprezentację na duże problemy. Wiemy, że UEFA potrafi być nieubłagana w sprawie koronawirusa, o czym przekonało się już parę drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Należy pochwalić angielską federację za szybką reakcję, a dwójkę zawodników skarcić za głupotę.