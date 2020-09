Polacy w Serie A. Występy w reprezentacji

Reprezentacja Polski meczem z Bośnią i Hercegowiną zakończyła wrześniową przerwę reprezentacyjną. Kilku naszych przedstawicieli z Serie A miało okazję nie tylko uczestniczyć w zgrupowaniu, ale również zagrać w meczu dla “Biało-Czerwonych”. Kto może być zadowolony z pobytu w kadrze? Którzy zawodnicy czują z kolei niedosyt?

Na spotkania z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną, Jerzy Brzęczek powołał dziewięciu zawodników występujących na co dzień w Serie A. Aż trzech z nich gra na tej samej pozycji. Mowa oczywiście o golkiperach, czyli Bartłomieju Drągowskim, Wojciechu Szczęsnym oraz Łukaszu Skorupskim. W kadrze pojawiło się także trzech defensorów – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik oraz debiutujący na zgrupowaniu Sebastian Walukiewicz.

Dwóch zawodników selekcjoner reprezentacji Polski wybrał z linii pomocy – to Karol Linetty oraz Piotr Zieliński. Listę graczy z Serie A zamknął natomiast Arkadiusz Milik.

Dwa wrześniowe spotkania jasno sugerowały, iż tylko dwóch golkiperów otrzyma szansę na grę. W tym gronie nie znalazł się Łukasz Skorupski, który jedno spotkanie oglądał z ławki rezerwowych, natomiast w drugim nie znalazł się w składzie. Choć od końcówki listopada 2016 roku piłkarz Bologny jest regularnie powoływany na mecze reprezentacyjne, to w tym czasie 29-latek rozegrał raptem dwa spotkania – z Koreą Południową oraz Czechami. Obie potyczki odbywały się w ramach meczu towarzyskiego.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak

Polscy kibice wiązali spore nadzieje z powołaniem Sebastiana Walukiewicza do dorosłej kadry. 20-latek zaliczył całkiem udany debiutancki sezon w Cagliari. Postawa defensora przykuła uwagę Jerzego Brzęczka, który zaprosił obrońcę na zgrupowanie. Słowo zaprosił jest użyte nieprzypadkowo.

Walukiewicz nie dostał bowiem okazji, by wejść na murawę chociażby na kilka minut. Potyczki z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną 20-latek oglądał z ławki rezerwowych. Decyzja Brzęczka dotycząca braku szansy dla Walukiewicza była szeroko komentowana przez sympatyków. Mecze w Lidze Narodów wydają się doskonałą szansą, by przetestować nie tylko różne warianty taktyczne, ale także inne wybory personalne.

Selekcjoner reprezentacji Polski postawił jednak na żelazny duet Glik-Bednarek. O ile w przypadku nowego gracza Benevento nie można mieć większych zastrzeżeń, to wielu kibiców odniosło wrażenie, iż Walukiewicz mógł zagrać z Bośnią kosztem Bednarka, który zresztą sprokurował rzut karny w tym meczu.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak

Drągowski, podobnie jak Skorupski, nie otrzymał szansy na grę w reprezentacji. Piłkarz Fiorentiny w spotkaniu z Holandią znalazł się na ławce, natomiast w starciu z Bośnią zabrakło dla 23-latka miejsca w kadrze. W tym przypadku również pojawia się pytanie, czy Drągowski nie powinien zagrać chociażby w jednym meczu kosztem np. Łukasza Fabiańskiego.

Nic nie trwa wiecznie, dlatego warto przy takiej okazji, jaką jest Liga Narodów, wypróbować inny wariant, niż duet Szczęsny-Fabiański.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak

Jak to często bywa w przypadku przerwy reprezentacyjnej, Wojciech Szczęsny podzielił się występami z Łukaszem Fabiańskim, rozgrywając jeden z dwóch wrześniowych meczów. Piłkarz Juventusu znalazł się w pierwszym składzie na starcie z bardziej wymagającym rywalem, czyli reprezentacją Holandii.

Polak w trakcie spotkania wyciągnął piłkę z siatki jeden raz, w wyniku gola Stevena Bergwijna. Przy trafieniu gracza Tottenhamu, Szczęsny nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Reprezentacja “Oranje” popisała się składną akcją, a bramka Bergwijna stanowiła kropkę nad i.

Piłkarz Juventusu wykonał w meczu łącznie trzy interwencje, przy czym dwie z nich miały miejsce po uderzeniach z pola karnego. Celność podań Szczęsnego utrzymywała się z kolei na poziomie 69%.

Rozegrane minuty: 90/180

Nasza ocena: 6

W związku z nieobecnością Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu kadry, rolę kapitana zespołu przejął Kamil Glik. Nowy zawodnik Benevento może być zadowolony z wrześniowej przerwy na reprezentację. Według serwisu “Sofascore”, 32-latek był najlepszym polskim piłkarzem w starciu z Holandią. Glik podczas wspominanego spotkania zaliczył 8 wybić, 2 zablokowane strzały oraz 3 przechwyty. Z kolei na 6 stoczonych pojedynków doświadczony defensor wygrał 3.

W potyczce z Bośnią i Hercegowiną, Kamil Glik nie tylko dobrze wywiązywał się z zadań defensywnych (3 wybicia, 1 zablokowany strzał, 2 przechwyty), ale również zdobył bardzo ważną bramkę na 1:1. Dodatkowo, Glik wygrał 13 z 20 stoczonych pojedynków.

Rozegrane minuty: 180/180

Nasza ocena: 8

Bardzo przeciętną przerwę reprezentacyjną ma za sobą Arkadiusz Milik. Napastnikowi Napoli nie udało się poprawić dorobku bramkowego w kadrze. Podczas rywalizacji z Holandią, Milik wszedł na murawie w drugiej części spotkania, zaliczając 11 kontaktów z piłką. Z tego meczu pozytywnie może ocenić liczbę wygranych pojedynków Arkadiusza (4 z 6).

W starciu z Bośnią i Hercegowiną, Arkadiusz Milik znalazł się w wyjściowym składzie, rozgrywając całe spotkanie. Milik nie zdobył gola oraz nie wykonał celnego strzału na bramkę. Piłkarz Napoli zaliczył natomiast jedno kluczowe podanie, jeden drybling (na dwie próby) oraz wygrał 8 z 11 stoczonych pojedynków.

50 meczów dla reprezentacji Polski, pełna duma. Najlepsze chwile dopiero przed nami ❤️🇵🇱

50 volte Polonia, 100% orgoglioso. Non ci fermiamo, il meglio deve ancora arrivare ❤️🇵🇱

50 times Poland, 100% pride. Let's not stop, the best is yet to come❤🇵🇱 pic.twitter.com/7IKKoPWZpx

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) September 6, 2020