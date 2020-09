Michał Helik odchodzi z Cracovii! Obrońca „Pasów” zagra w Championship

Kończy się 3-letnia przygoda Michała Helika z Cracovią. 25-latek już niedługo ma podpisać kontrakt z Barnsley.

O transferze poinformował słynny twitterowy informator Janekx89. Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze insider podał szczegóły tej transakcji.

Blisko milion dla Cracovii

Michał Helik miał dziś przejść testy medyczne i prawdopodobnie jutro podpisze kontrakt z Barnsley. Jak donosi Janekx89 Cracovia na transferze zarobi 800 tysięcy euro. Jest to spora kwota, jednak jeszcze rok temu wydawało się, że odejdzie za kwotę liczoną raczej w milionach europejskiej waluty. Jeśli chodzi o samego zawodnika, to w nowym zespole będzie występować z numerem 30. Ciekawostką jest fakt, że obrońca dzisiaj kończy 25 lat, więc można powiedzieć, że tym transferem zrobił sobie prezent urodzinowy.

Potrzebne zastępstwo

Wydaje się, że Cracovia będzie musiała ruszyć na zakupy i sprowadzić kogoś w miejsce Helika. Co prawda do kadry „Pasów” przed sezonem dołączył Ivan Marquez, jednak można mieć wątpliwości, czy gwarantuje odpowiedni poziom. Hiszpan to raczej piłkarz uzupełniający skład, a nie zawodnik do pierwszej jedenastki jak właśnie Helik. Przed Michałem Probierzem i pionem sportowym “Pasów” bardzo pracowite dni.