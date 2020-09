Były napastnik Korony Kielce na celowniku Lecha Poznań

W ostatnim czasie wokół Lecha Poznań bardzo dużo się dzieje w kwestii transferów. Odszedł Robert Gumny, niedługo to samo uczyni Kamil Jóźwiak, natomiast do klubu przyszli Jan Sykora i Mohammad Awwad. To jednak nie koniec transferowych emocji przy Bułgarskiej w tym okienku.

Gruzin na celowniku

Jak poinformował na swoim Twitterze dziennikarz Super Expressu” Jerzy Chwałek, Lech Poznań jest bardzo bliski pozyskania Niko Kaczarawy. 26-latek jest obecnie piłkarzem cypryjskiego Anorthosisu Famagusta, a w grę miałoby wchodzić roczne wypożyczenie. Do uzgodnienia pozostaje kwestia zarobków Gruzina, jednak różnice pomiędzy stronami nie są duże. Bardzo możliwe, że transfer zostanie sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. Co ciekawe, Lech robił już podchody pod Kaczarawę 1,5 roku temu, jednak wtedy prezes Anarhosisu zablokował transakcję. Generalnie ten ruch należy ocenić pozytywnie – Kaczarawa w barwach Korony Kielce pokazał, że na boiskach Ekstraklasy jest w stanie dać bardzo dużo jakości.

Tłok w ataku

Wypożyczenie Kaczarawy powoduje, że w ataku Lecha robi się spory tłok. Nie licząc Gruzina, Dariusz Żuraw będzie mieć do dyspozycji Mikaela Ishaka, Filipa Szymczaka oraz wspomnianego wyżej Mohammada Awwada. Oczywiście od przybytku głowa nie boli, ale trudno nie ulec wrażeniu, że poznaniacy obecnie mają poważniejsze problemy kadrowe. Na przykład brak zmienników na bokach obrony i mały wybór w środku pola.