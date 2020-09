Bartłomiej Pawłowski podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław

Śląsk Wrocław ma nowego skrzydłowego. Piłkarzem “Wojskowych” został Bartłomiej Pawłowski. 27-latek związał się z wrocławskim klubem 3-letnim kontraktem.

Śląsk od dłuższego czasu szukał skrzydłowego. Tak naprawdę Vitezslav Lavicka dysponował w kadrze tylko dwójką bocznych pomocników – Lubambo Musondą i Robertem Pichem. W końcu długo wyczekiwany skrzydłowy podpisał umowę.

“Jestem szczęśliwy”

Sam Pawłowski nie ukrywa entuzjazmu związanego z dołączeniem do nowego klubu.

– Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Śląska. Duże wrażenie robi na mnie pomysł na grę drużyny, jak i plan jej rozwoju. Wiem, że we Wrocławiu realizowany jest bardzo ambitny projekt i cieszę się, że mogę być teraz jego częścią. Od pierwszego treningu chcę dawać z siebie sto procent i pomóc zespołowi – mówi w wywiadzie dla mediów klubowych 27-latek.

Bogate doświadczenie

Śląsk będzie już siódmym klubem Pawłowskiego na poziomie Ekstraklasy. Wcześniej grał w Jagiellonii Białystok, Widzewie Łódź, Lechii Gdańsk, Zawiszy Bydgoszcz, Koronie Kielce i… Zagłębiu Lubin. To własnie z Lubina przeszedł do tureckiego Goztepe, jednak tę przygodę należy uznać za nieudaną w karierze 27-latka. Grał mało i strzelił zaledwie jedną bramkę. Kibice Śląska nie muszą się jednak specjalnie obawiać o formę zawodnika – w Ekstraklasie rozegrał 149 meczów, strzelił 20 goli i zaliczył 18 asyst, więc widać, że na rodzimych boiskach czuje się jak ryba w wodzie.

