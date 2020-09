Bordeaux – Lyon. Typy, kursy (11.09.2020)

Bordeaux gościć będzie Olympique Lyon w meczu 3. kolejki Ligue 1. Jedna i druga drużyna będą walczyć o to, by pozostać nadal niepokonanymi w tym sezonie ligowym. Której z ekip uda się ta sztuka?

Bordeaux – Lyon zapowiedź (piątek, 21:00)

Piłkarze z Bordeaux rozegrali w tym sezonie Ligue 1 już 2 mecze zdobywając w nich 4 punkty nie tracąc przy okazji ani jednej bramki. Oczywiście bardzo trudno jest wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski na temat gry zespołu na podstawie zaledwie dwóch starć, jednak z całą pewnością taki wynik pomoże z optymizmem patrzeć ekipie Jeana-Louisa Gasseta w przyszłość. Celem Żyrondystów jest poprawienie pozycji na koniec sezonu, gdyż w ubiegłej kampanii zajęli oni dopiero 12. pozycję. Strata do miejsc premiujących grą w europejskich pucharach nie była zbyt wysoka, jednak kiepska postawa w meczach domowych w 2020 roku sprawiła, że nie udało się tego celu osiągnąć. Gracze Bordeaux nie potrafili bowiem w tym roku ani razu wygrać na własnym stadionie, ba, ostatnie zwycięstwo przed własnymi kibicami odnieśli 3-go grudnia.

Jeśli chodzi o Olympique Lyon mecz z Bordeaux będzie dla nich dopiero drugim pojedynkiem w sezonie 2020/2021 Ligue 1. Półfinaliści Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu bardzo dobrze rozpoczęli bieżące rozgrywki pokonując Dijon aż 4:1 po hat tricku Memphisa Depaya. To właśnie pozostanie w klubie Holendra jest póki co kluczową kwestią dla przyszłości klubu, gdyż poważnie zainteresowana nim jest FC Barcelona. Poprzedni sezon w Ligue 1 nie potoczył się tak, jak oczekiwaliby tego kibice Olympique Lyon. Brak kwalifikacji do europejskich pucharów musi być odebrany w ramach sporego rozczarowania, jednak z drugiej strony, pozwoli on na pełne skupienie Rudiemu Garcii na tegorocznych rozgrywkach.

Bardzo ciekawie wyglądały w ostatnich latach bezpośrednie konfrontacje pomiędzy obiema drużynami, gdyż w ośmiu ostatnich za każdym razem w meczach z ich udziałem padały bramki z obu stron. Ostatnie siedem meczów zaś to aż 4 remisy, co może zwiastować nam kolejny niezwykle wyrównany pojedynek.

Bordeaux – Lyon kursy bukmacherskie

Faworyta tej potyczki STS upatruje w ekipie przyjezdnych, na którą zwycięstwo kurs wynosi 1.95. Remis to już kurs 3.35, natomiast zwycięstwo Żyrondystów kurs 4.14.

Bordeaux – Lyon nasze typy

Spodziewamy się kolejnego bardzo wyrównanego pojedynku z bramkami z obu stron. Bardzo ciekawie prezentują się kursy na bramkowy remis. Biorąc pod uwagę wysoką formę Depaya można także spróbować wytypować go jako strzelca jednego z goli.

Bordeaux – Lyon | Typ: Remis + BTTS @4.80 STS

Bordeaux – Lyon | Typ: Depay strzeli gola @3.00 STS