Śląsk Wrocław – Lech Poznań. Typy, kursy (12.09.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się mecz we Wrocławiu. Śląsk Wrocław zagra z Lechem Poznań, a stawką może być fotel lidera dla wrocławian, którzy bardzo dobrze weszli w sezon. Póki co nie stracili punktu, w przeciwieństwie do Kolejorza nie mającego jeszcze na swoim koncie wygranej.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań zapowiedź (sobota, 20:00)

Śląsk najpierw ograł Piasta Gliwice, a kilka dni później to samo zrobił z Wisłą w Krakowie. W obu meczach błyszczał Mateusz Praszelik, który został również wybrany najlepszym młodzieżowcem sierpnia w Ekstraklasie. W międzyczasie do klubu dołączyli kolejni Polacy. Marcel Zylla, a ostatnio Bartłomiej Pawłowski zasilili Śląska i wydaje się, że ekipa Vitezslava Lavicki, mimo potencjalnej utraty Jakuba Łabojki, na rzecz włoskiej Brescii, jest coraz mocniejsza.

Lech słabo zapunktował w pierwszych dwóch meczach. Najpierw porażka w Lubinie, a chwilę później zaledwie remis u siebie z Wisłą Płock. W zasadzie jedynym, który nie zawiódł był Mikael Ishak, strzelec dwóch goli. Teraz Kolejorz wypożyczył z Maccabi Hajfa reprezentanta Izraela Mohammada Awwada, który ma być alternatywą dla szwedzkiego snajpera. Dodatkowo lata moment do drużyny Dariusza Żurawia ma trafić Wasyl Kraweć, którego poznaniacy chcą wypożyczyć z hiszpańskiego Leganes.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań kursy bukmacherskie

Mimo że Śląsk jest jedną z trzech drużyn, które nie straciły punktu, to faworytem są goście. Kurs na Lecha Poznań wynosi 2,35, z kolei za wygraną wrocławian można dostać nawet 2,95. Remis jest wyceniany najwyżej, a kurs wynosi 3,50.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań

Śląsk Wrocław – Lech Poznań | Typ: Powyżej 2,5 bramki + Obie strzelą @ 1,90 TOTALbet