Cezary Kucharski złożył pozew przeciwko firmie marketingowej RL Management. Były agent Roberta Lewandowskiego domaga się od piłkarza 39 milionów złotych odszkodowania.

Kucharski reprezentował Lewego przez wiele lat

Cezary Kucharski był menedżerem Roberta Lewandowskiego od czasów, gdy obecny kapitan reprezentacji Polski występował w Zniczu Pruszków. Menedżer był odpowiedzialny za transfery piłkarza do Lecha Poznań, Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium. Ponad dwa lata temu współpraca dobiegła jednak końca, a agentem Lewego został Pini Zahavi.

“Lewandowscy płacili z firmowego konta “

Jak poinformował “Der Spiegel” menedżer piłkarza złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, twierdząc że piłkarz nie rozliczał się prawidłowo z dochodów swojej firmy. Poza tym, wykorzystywał firmowe pieniądze do własnych celów. Cezary Kucharski czuje się oszukany i oczekuje od swojego byłego podopiecznego odszkodowania w wysokości 39 milionów złotych.

– Kucharski stawia swojemu byłemu klientowi poważne zarzuty. Najpoważniejszym zarzutem jest to, że Lewandowski nielegalnie wyprowadził ze swojej firmy marketingowej „RL Management” kilka milionów euro, podobnie jak jego żona Anna. Chodzi między innymi o luksusowe podróże, za które Lewandowscy płacili z firmowego konta – poinformował portal “Spiegel.de”.

Oświadczenie Lewandowskich

Z informacji wynika również, że piłkarz przelał z konta firmowego 2,5 mln złotych na konto firmy jego żony. Przedstawiciele Anny i Roberta Lewandowskich już wydali oświadczenie w tej sprawie.

– Wszelkie rozliczenia podatkowe zarówno osobiste jak i spółek Roberta Lewandowskiego prowadzone są zawsze zgodnie z prawem. Prawidłowością rozliczeń w Niemczech zajmuje się licencjonowany, niemiecki doradca podatkowy, który dba o to, aby wszelkie wymagane dokumenty były zawsze przedstawione organom podatkowym w Niemczech, a podatek prawidłowo rozliczony i zapłacony w terminie.

– Ponieważ pan Cezary Kucharski poinformował Państwa, że skierował sprawę do sądu, uprzejmie informujemy, że wszelką dokumentację księgową i podatkową przedstawimy sądowi. Pan Cezary Kucharski próbuje wymusić na Robercie Lewandowskim zapłatę nienależnych mu środków. Ustosunkowywanie się do ewentualnych zarzutów na łamach mediów traktujemy jako próbę wywierania nacisku na nas poprzez szkalowanie reputacji Roberta Lewandowskiego i tworzenie fikcyjnego wyobrażenia o sprawie co miałoby w przyszłości wpływać na postrzeganie tejże sprawy przez sąd. W tym miejscu warto ponownie przypomnieć, że der Spiegel w ramach opisu sprawy przesłał nam informację, że pozew został złożony, co według naszej wiedzy nie jest prawdą.

– Jeśli jednak jest założona sprawa sądowa, to wszelką dokumentację przekażemy do sądu. Prawdziwą ocenę i wnioski można wyciągnąć tylko i wyłącznie na podstawie pełnej dokumentacji i wszystkich informacji związanych z rozliczeniem. Pojedyncze wątki zaburzają prawdziwy obraz sprawy i całej sytuacji – można przeczytać w oświadczeniu Moniki Bondarowicz, rzeczniczki piłkarza.