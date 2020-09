Chelsea – Liverpool. Typy, kursy (20.09.2020)

Hitem drugiej kolejki Premier League będzie starcie londyńskiej Chelsea z Liverpoolem. Obie drużyny rozpoczęły sezon 2020/2021 od ligowego zwycięstwa, ale faworytem bukmacherów w dzisiejszym starciu jest jednak obecny mistrz Anglii. Mimo wszystko gospodarze nie są bez szans i na pewno będą chcieli osiągnąć przynajmniej remis na własnym obiekcie. Obie ekipy w pierwszej kolejce nie mogły pochwalić się szczelną defensywą, więc szykuje nam się bardzo ciekawe starcie.

Chelsea – Liverpool zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania dokonali wielu wzmocnień na rynku transferowym. Do Chelsea dołączyło wielu klasowych graczy którzy na pewno pozwolą drużynie Franka Lamparda wskoczyć na wyższy poziom. Jednakże wielu z tych zawodników nie może zagrać jeszcze w dzisiejszym spotkaniu i na pewno nie jest to dobra informacja dla fanów londyńskiej Chelsea. Mimo problemów kadrowych, gracze Franka Lamparda pokonali na wyjeździe Brighton 3:1 i na pewno trener The Blues mógł być zadowolony z tego rezultatu. Teraz jednak przyszedł czas na zdecydowanie trudniejsze zadanie, bo na Stamford Bridge przyjedzie Liverpool. W zeszłym sezonie Chelsea pokonała Liverpool na własnym obiekcie w FA Cup, ale za to przegrała w Premier League. Dzisiaj wszystko jest możliwe, więc szykuje nam się fantastyczne starcie w Londynie.

Goście również mogą pochwalić się wygraną w pierwszej kolejce Premier League. Jednakże Jurgen Klopp mógł być zaskoczony przebiegiem tamtego spotkania. Na Anfield przyjechała drużyna Mateusza Klicha, czyli Leeds City. Beniaminek postawił naprawdę trudne warunki i strzelił Liverpoolowi aż trzy bramki. Goście dzisiejszego spotkania odpowiedzieli jednak czterema trafieniami i ostatecznie trzy punkty zostały na Anfield. W dniu dzisiejszym gracze Liverpoolu muszą zdecydowanie poprawić grę defensywną, bo w starciu z lepszym rywalem na pewno będzie o wiele ciężej o wygraną. Goście są faworytami, ale gospodarze na pewno nie są bez szans. Powinniśmy zobaczyć dzisiaj starcie dwóch równorzędnych drużyn.

Chelsea – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.20. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chelsea – Liverpool, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.60. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.12.

Chelsea – Liverpool nasze typy

Obie drużyny zaczęły nowy sezon Premier League od wygranej. Liverpool po męczarniach pokonał u siebie Leeds United, a Chelsea w kiepskim stylu rozprawiła się na wyjeździe z Brighton. Dzisiaj jednak Jurgen Klopp oraz Frank Lampard będą oczekiwać od swoich graczy zdecydowanie lepszej postawy. Taka gra jak w poprzednim meczu na pewno nie da żadnej z drużyn dzisiaj trzech punktów. Mimo wszystko faworytem bukmacherów jest mistrz Anglii, czyli ekipa Liverpoolu. Chelsea wciąż czeka na swoich nowych graczy, którzy jeszcze nie są gotowi do gry. Dodatkowo nie zobaczymy dzisiaj w składzie gospodarzy Pulisica. Na pewno goście mają spore szansę na wygranie tego meczu i spodziewam się wygranej Liverpoolu.

Chelsea – Liverpool | Typ: Liverpool wygra i obie drużyny strzelą gola @3.75 STS

Chelsea – Liverpool | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 gola w całym meczu @1.80 STS