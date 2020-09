Molde FK – Ferencvarosi TC. Typy, kursy (22.09.2020)

Molde FK w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów podejmie u siebie Ferencvaros. Kto będzie górą w pierwszym meczu?

Molde FK – Ferencvarosi TC zapowiedź

Mistrzowie Norwegii ostatnio skoncentrowali się na europejskich pucharach. Drużyna przegrała ostatnie dwa mecze w lidze – z Vikingiem i Valerengą. W drodze do czwartej rundy eliminacji zespół wyeliminował jednak fiński Kuopio PS, słoweńskie Celje oraz azerski Karabach. W dodatku dwa ostatnie mecze rozgrywając na wyjeździe.

Z kolei Ferencvaros dobrze sobie radzi na dwóch frontach. W lidze mistrzowie Węgier zajmują drugie miejsce – dwa mecze wygrali i jeden zremisowali. Z kolei z Ligi Mistrzów zespół wyeliminował trzech trudnych rywali – Djurgarden, Celtic i Dinamo Zagrzeb.

Czy Molde wykorzysta przewagę własnego stadionu w środowym pojedynku? A może to Ferencvaros udowodni swoją siłę, którą prezentował już w spotkaniach z silniejszymi przeciwnikami niż Molde?

Molde FK – Ferencvarosi TC kursy

Faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest drużyna gospodarzy. Kurs na zwycięstwo mistrza Norwegii wynosi 2.30, natomiast ich rywali 3.22. Z kolei szanse na remis ustalono na kurs 3.25.

Molde FK – Ferencvarosi TC typy

Obie drużyny w tym meczu będą chciały postawić na swoim – są ograne i mają kilka atutów w drodze do Ligi Mistrzów. Dlatego powinniśmy się tutaj spodziewać goli z obu stron. W ostatnim czasie dobrą dyspozycję strzelecką prezentuje Tokmac Nguen z Ferencvarosu. Norweg do tej pory zdobył siedem goli w siedmiu meczach wszystkich rozgrywek. Czy tym razem również znajdzie trochę do bramki?

Molde – Ferencvaros | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.85 STS

Molde – Ferencvaros | Typ: Tokmac Nguen strzeli gola @4.75 STS