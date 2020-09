Apollon Limassol – Lech Poznań. Typy, kursy (22.09.2020)

Apollon Limassol to rywal Lecha Poznań w walce o awans do ostatniej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Czy Lechici przerwą nieudaną cypryjską passę polskich zespołów?

Apollon Limassol – Lech Poznań zapowiedź

Polskie drużyny w ostatnich latach nie mają szczęścia do cypryjskich. Przykładem jest choćby Legia, która odpadła z Ligi Mistrzów w tym sezonie po starciu z Omonią. Należy zwrócić uwagę, że Apollon jest zresztą rozpędzony i wygrał sześć meczów z rzędu, wliczając ligowe i pucharowe starcia. W ostatniej kolejce drużyna pokonała na wyjeździe Anorthosis 3:1 – widać, że jest formie i nie będzie łatwym przeciwnikiem.

Tymczasem Lechici bardziej skoncentrowali się na europejskich pucharach. W ekstraklasie podopieczni Dariusza Żurawia po czterech kolejkach zajmują 10. miejsce, z pięcioma punktami na koncie. Ostatni mecz eliminacji Ligi Europy ze szwedzkim Hammarby pokazał jednak, że skupienie drużyny tylko na rozgrywkach europejskich ma sens.

Czy “Kolejorz” wyeliminuje cypryjczyków? Niewątpliwie drużyna ze stolicy Wielkopolski ma przed sobą trudne zadanie. Rywal wydaje się jednak być w ich zasięgu, choć fakt, iż mecz jest wyjazdowy nie napawa optymizmem.

Apollon Limassol – Lech Poznań kursy

Według bukmacherów to Cypryjczycy podchodzą do pojedynku w roli faworytów. Kurs na wygraną Apollonu wynosi 2.43, natomiast na awans Lecha w 90. minutach 3.04. Tymczasem kurs na remis oceniono na 3.15.

Apollon Limassol – Lech Poznań typy

Lechici w dwóch meczach eliminacji Ligi Europy zdobyli sześć bramek w drugiej połowie, natomiast ani jednego przed przerwą. To świadczy o tym, że zespół Dariusza Żurawia również w Limassolu może strzelić gola po przerwie. Faworytem do zdobycia gola w drużynie “Kolejorza” jest Mikael Ishak, który dwukrotnie odnalazł drogę do bramki w meczu z Valmierą.

Apollon – Lech | Typ: Lech strzeli gola w drugiej połowie @1.84 Totolotek

Apollon – Lech | Typ: Mikael Ishak strzeli gola @2.85 Totolotek

fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka