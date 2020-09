Manchester City – Leicester. Typy, kursy (27.09.2020)

Hitem trzeciej kolejki Premier League będzie starcie Manchesteru City z Leicester. Obie drużyny nie straciły jeszcze punktów w obecnym sezonie ligowym, ale dzisiaj to już na pewno się zmieni. Faworytem bukmacherów jest drużyna gospodarzy i nie jest to raczej zaskoczenie. Wicemistrzowie Anglii wyglądają naprawdę solidnie na początku sezonu i dodatkowo mają dzisiaj przewagę swojego boiska. Goście na pewno nie odpuszczą i będą chcieli postraszyć teoretycznie lepszych rywali. Powinniśmy zobaczyć bardzo ciekawy mecz.

Manchester City – Leicester zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania zagrali póki co tylko raz w nowym sezonie Premier League. Gracze Manchesteru City mieli trochę więcej czasu na odpoczynek od reszty, ponieważ zawodnicy Pepa Guardioli reprezentowali Anglię w finałowym turnieju o wygranie Ligi Mistrzów w Niemczech. Dzisiaj jednak wszyscy w Manchesterze City skupieni są już na sezonie 2020/2021 i na wygrywaniu kolejnych ligowych spotkań. W pierwszym meczu gospodarze pokonali na wyjeździe Wolverhampton i był to zdecydowanie pokaz siły. Dzisiaj po raz kolejny zawodników Manchesteru City czeka niełatwe wyzwanie, bo Leicester to naprawdę mocna ekipa. Mimo wszystko brak zwycięstwa gospodarzy będzie zaskoczeniem dla wszystkich ekspertów i raczej trzy punkty powinny zostać ostatecznie w Manchesterze.

Goście dzisiejszego starcia również mogą mówić o bardzo dobrym wejściu w nowy sezon Premier League. Zawodnicy Leicester znajdują się na samym szczycie tabeli z kompletem punktów i najlepszym bilansem bramkowym w Premier League. Goście strzelili w dwóch spotkaniach aż siedem bramek, a stracili zaledwie dwie. Dzisiaj jednak będzie ciężko o kolejną wygraną i o poprawienie bilansu bramkowego. Gracze Leicester wybierają się na stadion wicemistrza Anglii, który ma nadzieję na zdobycie tytułu w tym sezonie. Mimo wszystko eksperci uważają, że goście dzisiejszego spotkania będą w stanie postraszyć swoich rywali i powinniśmy zobaczyć ciekawy mecz.

Manchester City – Leicester kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.30. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester City – Leicester, to STS ma na to zdarzenie kurs 6.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.57.

Manchester City – Leicester nasze typy

Dzisiejsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami będzie na pewno bardzo ciekawie. Zarówno gracze gospodarzy jak i gości nie przegrali ani nie zremisowali żadnego ligowego meczu w tym sezonie. Trzeba jednak dodać, że gracze Pepa Guardioli zagrali tylko jedno spotkanie w Premier League, ale była to pewna wygrana na wyjeździe z bardzo trudnym przeciwnikiem, czyli z Wolverhampton. Goście po wygranych z drużynami z dolnej części tabeli zmierzą się dzisiaj z wicemistrzem Anglii i na pewno będzie to o wiele trudniejsze zadanie. Spodziewam się wygranej gospodarzy, ale myślę, że goście od czasu do czasu postraszą swoich rywali.

Manchester City – Leicester | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @1.90 STS

Manchester City – Leicester | Typ: handicap 0:1: Manchester City @1.75 STS