Gol i asysta Piotra Zielińskiego! Napoli gromi Genoę

Bardzo miło 2. kolejkę Serie A będą wspominać kibice Napoli. Ich drużyna rozbiła Genoę 6:0 (1:0) i na ten moment jest liderem Serie A. Znaczący wkład w zwycięstwo miał Piotr Zieliński, który strzelił piękną bramkę i zaliczył asystę.

Piękna akcja

Polak zdobył bramkę tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, przy stanie 1:0 dla “Partenopei”. Akcja bramkowa 26-latka pokazała w pełni jego kunszt. Otrzymał futbolówkę w środkowej strefie boiska, po czym popędził kilkadziesiąt metrów na bramkę. Następnie przytomnie podał na skrzydło do Hirvinga Lozano, który zagrał w pole karne do Victora Osimhena. Nowy nabytek Napoli przytomnie odegrał do Zielińskiego, który po wykonaniu prostego zwodu pewnym strzałem po ziemi umieścił piłkę w bramce. “Capolavoro” jak to mówią Włosi.

Do gola Piotr Zieliński 🇵🇱 dokłada asystę w meczu z Genoą CFC! 👌 👏👏👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/A1KChw7i88 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2020

Popis Napoli

Zieliński do bramki dołożył asystę. Co prawda to podanie otwierającego Polaka nie było już tak efektowne, ale również wymagało jego sporej pracy. Najpierw przejął piłkę po fatalnym zagraniu obrońcy Genoi, a następnie szybko podał do Driesa Mertensa. Belg precyzyjnym strzałem nie dał szans golkiperowi “Rossoblu”. Był to gol na 3:0, jednak neapolitańczycy na tym nie poprzestali i do końca meczu strzelili jeszcze trzy bramki. Ostatni raz Napoli sześć goli w jednym spotkaniu zdobyło… 3 lata temu w spotkaniu przeciwko Benevento.