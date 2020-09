Liverpool – Arsenal. Typy, kursy (28.09.2020)

Trzecią kolejkę Premier League zakończy hitowo zapowiadające się starcie Liverpoolu z Arsenalem. Oba zespoły zmierzą się dwukrotnie na przestrzeni czterech kolejnych dni, co jeszcze bardziej podnosi ciśnienie przed dzisiejszym spotkaniem. Kto okaże się lepszy?

Liverpool – Arsenal zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Poniedziałkowy pojedynek będzie oznaczał dla którejś z drużyn (lub obu) pierwszą utratę punktów w tym sezonie Premier League. Po dwóch rozegranych meczach obie ze stron pokonywały swoich rywali – Liverpool rozprawił się z Leeds oraz Chelsea, natomiast Arsenal dwukrotnie tryumfował w derbowych starciach z Fulham oraz West Ham. Los w ostatnim czasie bardzo często kojarzy ze sobą oba zespoły. Rozpoczęcie sezonu 2019/2020 to mecz o Tarczę Wspólnoty, dzisiejsza konfrontacja w ramach Premier League, a także czwartkowa potyczka w 1/8 finału EFL Cup. Dwa ostatnie mecze bezpośrednie padły łupem Kanonierów, którzy wygrali z The Reds zarówno w końcówce ubiegłego sezonu Premier League, jak i we wspomnianym wcześniej spotkaniu o Tarczę Wspólnoty.

Dwie rozegrane dotychczas kolejki Premier League mogą jednak minimalnie wskazywać na Liverpool jako tę drużynę, która pokazała się z lepszej strony. The Reds wygrywali z lepszymi zespołami w porównaniu do Arsenalu i robili to w zdecydowanie lepszym stylu. Na tę opinię wpływa głównie ostatnia potyczka The Gunners z West Ham, kiedy to mogliśmy powiedzieć o bardzo szczęśliwym zwycięstwie ekipy Mikela Artety. W derbowym pojedynku to Młoty były przez dłuższy czas stroną przeważającą, a większość drugiej połowy przebiegała pod dyktando drużyny prowadzonej przez Davida Moyesa. Mimo wszystko Kanonierzy potrafili wyrwać rywalom zwycięstwo dzięki bramce w końcówce spotkania Nketiaha. Warto także wspomnieć o tym, że dzisiejszy mecz będzie rozgrywany na twierdzy Liverpoolu czyli Anfield, gdzie The Reds wygrali 26 spośród 27 ostatnich starć, zdobywając w tym czasie 25 razy minimum 2 bramki.

Liverpool – Arsenal kursy bukmacherskie

Faworytem tego pojedynku w STS jest drużyna gospodarzy, na którą zwycięstwo kurs wynosi 1.62. Na remis znajdziemy kurs 4.15, a na zwycięstwo Arsenalu kurs 5.14.

Liverpool – Arsenal nasze typy

Za Liverpoolem przemawia historia meczów na Anfield, a także dwie pierwsze kolejki, w których prezentowali się po prostu lepiej od poniedziałkowego rywala. Zespół Juergena Kloppa nie potrafił unikać jednak błędów w defensywie, co może zwiastować bramki z obu stron.

Liverpool – Arsenal | Typ: BTTS @1.60 STS

Liverpool – Arsenal | Typ: Liverpool wygra + BTTS @2.85 STS