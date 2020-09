Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #31

Druga kolejka Serie A sezonu 2020/2021 zakończona. Tym razem mieliśmy już okazję zobaczyć wszystkie drużyny, które rywalizują w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Jak w poszczególnych spotkaniach spisali się nasi przedstawiciele? Oto podsumowanie występów Polaków.

Premierowa seria gier była nietypowa. W wyniku m.in. udziału włoskich ekip w europejskich pucharach, część meczów zostało przeniesionych na inny termin. Swoich spotkań nie rozegrali wtedy m.in. Kamil Glik czy Arkadiusz Reca. Poniżej można przeczytać podsumowanie występów innych Polaków:

Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #30

Łukasz Skorupski – FC Bologna

Dobry weekend ma za sobą Bologna, która w imponującym stylu pokonała Parmę aż 4:1. Niestety, po raz kolejny czystego konta nie zachował Łukasz Skorupski, co oznacza, iż Polak rozegrał już 35. mecz z rzędu w lidze ze straconym golem. Skorupski podczas rywalizacji z Parmą miał niewiele pracy. Wystarczy bowiem powiedzieć, że 29-latek zaliczył w trakcie spotkania dwie interwencje, przy czym obie były efektem uderzeń z pola karnego.

Poza tym, Łukasz zanotował 43 kontakty z piłką i wykonał 26 celnych podań (72% skuteczności).

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Ponownie w wyjściowym składzie na ligowe spotkanie znalazł się Sebastian Walukiewicz, który być może po raz ostatni na długi czas stworzył duet środkowych defensorów z Klavanem. Do klubu dołączył już bowiem Diego Godin. Urugwajczyk z pewnością będzie pełnić rolę podstawowego gracza. Pozostaje pytanie, kto będzie dobrany do 34-latka.

Walukiewicz w trakcie przegranej 0:2 rywalizacji z Lazio zaliczył bardzo przeciętne spotkanie. Polak wykonał tylko 1 wybicie, 1 przechwyt oraz 1 wślizg. Na 2 stoczone pojedynki, Sebastian wygrał 1.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Bartłomiej Drągowski – AC Fiorentina

Przed bardzo trudnym zadaniem w trakcie 2. kolejki Serie A stanął Bartłomiej Drągowski. Fiorentina rywalizowała na wyjeździe z Interem. Starcie obu ekip zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:3, co oznacza, iż Drągowski czterokrotnie wyciągał piłkę z siatki. Trudno jednak specjalnie winić polskiego golkipera. Przy uderzeniu Lautaro na 1:1, Bartłomiej nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Drugie trafienie Interu to z kolei samobójczy gol Ceccheriniego.

Najwięcej szans Dragowski miał podczas bramki Lukaku. Choć Belg znalazł się w bardzo dogodnej sytuacji, to piłka po uderzeniu snajpera mediolańskiej ekipy poszła po ręce Polaka. Ostatni gol to z kolei precyzyjne uderzenie głową D’Ambrosio. Drągowski w trakcie całego spotkania wykonał 5 interwencji, przy czym jedna z nich miała miejsce po uderzeniu z pola karnego.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Filip Jagiełło – FC Genoa

Ponownie nawet na ławce rezerwowych nie znalazł się Filip Jagiełło, który najprawdopodobniej cały czas zmaga się z drobnym urazem. Genoa z pewnością nie będzie dobrze wspominać wyjazdowego starcia z Napoli. Gospodarze wygrali bowiem aż 6:0, deklasując tym samym swoich rywali.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Mariusz Stępiński, Paweł Dawidowicz – Hellas Verona

Przed końcem okna transferowego klub powinien zmienić Mariusz Stępiński. Szkoleniowiec Verony, Ivan Juric dał jasno do zrozumienia, iż Polak musi poszukać sobie nowego zespołu, by regularnie grać. Los snajpera wydaje się wręcz przesądzony, gdyż Stępiński nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. W ostatnim czasie polskiego napastnika łączono z przenosinami do Genoi.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Pierwsze minuty w nowym sezonie zaliczył Paweł Dawidowicz, który wszedł na murawę w 90. minucie zwycięskiego starcia z Udinese. Środkowy defensor podczas krótkiego pobytu na murawie zdołał wygrać jeden stoczony pojedynek.

Rozegrane minuty: 1/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Stratę punktów w nowym sezonie zanotował Juventus. Zespół “Starej Damy” zremisował na wyjeździe z Romą 2:2. Zdobyty punkt i tak powinien cieszyć podopiecznych Pirlo, gdyż przy stanie 2:1 dla Romy czerwoną kartkę obejrzał Rabiot. Mistrz Serie A zdołał zatem odrobić stratę grając w osłabieniu.

Choć dwie bramki w meczu stracił Wojciech Szczęsny, to Polak może być zadowolony ze swojej postawy. Już na początku spotkania golkiper Juventusu popisał się świetną interwencją przy uderzeniu Mkhitaryana.

Szczęsny skapitulował po raz pierwszy w 31. minucie spotkania za sprawą wykorzystanego rzutu karnego przez Veretouta. Wojciech był jednak bliski obrony jedenastki, gdyż futbolówka odbiła się od ręki golkipera. Przy drugiej bramce Romy, Szczęsny nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Gospodarze wyszli z bardzo dobrą kontrą, będąc 3 na 1. Gola po raz drugi w tym spotkaniu zdobył Veretout.

W trakcie swojego występu, Wojciech Szczęsny wykonał łącznie 3 interwencje, przy czym dwie z nich miały miejsce po uderzeniach z pola karnego. Celność podań Polaka utrzymywała się na bardzo wysokim, 95% poziomie.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Kamil Glik – Benevento Calcio

Pierwszy oficjalny mecz dla Benevento zaliczył Kamil Glik. Choć beniaminek Serie A przegrywał w 18. minucie już 0:2, to ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 3:2 ekipy Glika. Polak zaliczył całkiem solidny mecz. Były gracz Monaco wykonał 5 wybić, 3 przechwyty oraz 1 raz zablokował strzał. Nieco gorzej wypada statystyka pojedynków. Na 3 stoczone starcia, defensor wygrał 1.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński – SSC Napoli

Nie zmienia się sytuacja Arkadiusza Milika. Napoli cały czas ma nadzieję, że Polak opuści klub przed końcem okna transferowego. W ostatnim czasie pojawiał się temat przenosin do Tottenhamu, jednakże nie nie można mówić o żadnych zaawansowanych rozmowach. Sprawa wydaje się bardzo nieciekawa. Już za kilka dni kończy się możliwość dokonywania zakupów. Wizja sezonu spędzonego na trybunach jest coraz bardziej prawdopodobna.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Świetne spotkanie dla Napoli rozegrał z kolei Piotr Zieliński. Podczas starcia z Genoą, pomocnik zdobył gola oraz zaliczył asystę.

Piotr Zieliński z pierwszym golem w tym sezonie Serie A TIM! ⚽ Zobaczcie bramkę Polaka 🇵🇱 w meczu z Genoą CFC. Brawo Piotr! 👏#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/kphshLyVkE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2020

Przy bramce, Piotr Zieliński popisał się sprytem, łatwo radząc sobie z przeciwnikiem. Z kolei w kontekście asysty, Polak przechwycił piłkę i posłał futbolówkę do Mertensa, który zanotował trafienie.

Do gola Piotr Zieliński 🇵🇱 dokłada asystę w meczu z Genoą CFC! 👌 👏👏👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/A1KChw7i88 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2020

Zieliński w trakcie spotkania wykonał 2 kluczowe podania, wygrał 2 z 3 stoczonych pojedynków oraz posłał dwie długie piłki (na dwie próby).

Rozegrane minuty: 71/90

Nasza ocena: 8,5

Bartosz Bereszyński – UC Sampdoria

Drugą porażkę w nowym sezonie zanotowała Sampdoria, która przegrała 2:3 z Benevento. Ten rezultat może być o tyle rozczarowujący, iż ekipa z Genui prowadziła w 18. minucie 2:0. Cały mecz w barwach Sampdorii rozegrał Bereszyński, który zaliczył bardzo przeciętne spotkanie.

Bartosz wykonał bowiem 2 wybicia, 1 przechwyt oraz 2 wślizgi. Na 15 stoczonych pojedynków Polak wygrał zaledwie 5. Celność podań Bereszyńskiego utrzymywała się na poziomie 77%.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Arkadiusz Reca – FC Crotone

W ostatnich dniach klub zmienił Arkadiusz Reca, który trafił na wypożyczenie do Crotone. Polak zdążył już zadebiutować, wchodząc na murawę w drugiej części spotkania z Milanem. Beniaminek Serie A przegrał na własnym obiekcie 0:2 z mediolańską ekipą. W trakcie pobytu na boisku, Reca nie zdołał wyróżnić się na tle swoich kolegów z drużyny.

Arkadiusz zaliczył 9 kontaktów z piłką, wykonał 4 celne podania (67% skuteczności).

Rozegrane minuty: 19/90

Nasza ocena: brak

Karol Linetty – Torino FC

Drugą porażkę w nowym sezonie zanotowało Torino, które przegrało na własnym obiekcie 2:4 z Atalantą. Przez ponad godzinę gry na murawie przebywał Karol Linetty. 25-latek nie zaprezentował się z najlepszej strony. Linetty zaliczył 33 kontakty z piłką, wykonał 23 podania (85% skuteczności), przegrał wszystkie trzy pojedynki oraz nie zdołał wykonać długiej piłki, przerzutu czy kluczowego podania.

Rozegrane minuty: 63/90

Nasza ocena: 5

Łukasz Teodorczyk – Udinese Calcio

W składzie Udinese na mecz z Veroną nie znalazł się Łukasz Teodorczyk. Można przypuszczać, że w ostatnich dniach pojawi się temat ewentualnego transferu Polaka do innego klubu. Trudno jednak prognozować, by udało się znaleźć ciekawą drużynę dla 29-latka.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak