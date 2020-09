Piotr Parzyszek oficjalnie przechodzi do Frosinone. To nie koniec przenosin Polaków na zaplecze Serie A?

Potwierdziły się ostatnie informacje – Piotr Parzyszek został oficjalnie zawodnikiem włoskiego Frosinone. To wcale nie musi być ostatni transfer Polaka do Serie B.

Trzyletnia umowa

O przejściu polskiego napastnika do Frosinone mówiło się już od kilku tygodni. Dzisiaj transfer został oficjalnie potwierdzony przez włoski klub. Komunikat na oficjalnej stronie Frosinone jest bardzo lakoniczny, jednak włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio dotarł do szczegółów umowy. Parzyszek podpisał trzyletnią umowę, natomiast Piast Gliwice otrzymał za niego 500 tysięcy euro. Napastnik rozegrał w Piaście 85 spotkań, w których zdobył 23 bramki.

Z Rakowa do Serie B?

Jak donosi Di Marzio, nie tylko Parzyszek może przejść z polskiej Ekstraklasy do Serie B. Bardzo poważnie pozyskaniem Sebastiana Musiolika z Rakowa Częstochowa ma być Pordenone. W ostatnich dniach krążyła pogłoska, że jeden z zawodników częstochowskiego klubu jest bardzo bliski odejścia. Wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o Musiolika. Taki transfer jest jak najbardziej logiczny, ponieważ w ataku Rakowa zrobił się tłok – Marek Papszun zmienił system na granie z jedną dziewiątką, a ma na ten moment do dyspozycji Vladislavsa Gutkovskisa, Felicio Brown Forbesa i Sebastiana Musiolika. Odejście kogoś z duetu Brown Forbes – Musiolik wydaje się być nieuniknione.