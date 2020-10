Arkadiusz Milik nie trafi do Tottenhamu.…

Kolejne złe informacje dla Arkadiusza Milika. Z wyścigu o pozyskanie polskiego napastnika najprawdopodobniej wycofał się Tottenham.

Jak informuje Fabrizio Romano, “Koguty” są bardzo blisko pozyskania napastnika Benfiki Lizbona, Carlosa Viniciusa. Brazylijczyk ma zostać wypożyczony na rok. Angielski klub będzie mieć możliwość wykupienia go po sezonie za około 45 milionów euro.

The agreement has been reached between Tottenham and Benfica for Carlos Vinícius – loan until June 2021.

The buy option clause for Carlos Vinícius will be around €45m, as per @_GoncaloLopes.

José Mourinho is gonna approve the deal.#THFC also asked for Milik but no agreement. ⚪️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2020