Losowanie Ligi Europy. Poznaliśmy rywali Lecha Poznań

W piątkowym losowaniu fazy grupowej Ligi Europy Polskę reprezentował Lech Poznań. “Kolejorz” trafił do grupy D, gdzie jego rywalami będą drużyny Benfiki Lizbona, Standardu Liege oraz Glasgow Rangers.

Przypomnijmy, że Lech wywalczył awans do fazy grupowej we wczorajszym meczu z Charleroi. Lechici do końca spotkania dzielnie bronili się przed atakami belgijskiej drużyny, wygrywając w wyjazdowym spotkaniu 2:1.

Rywale Lecha Poznań

Wydaje się, że największym wyzwaniem czekającym na podopiecznych Dariusza Żurawia będzie Benfica Lizbona. Portugalczycy, posiadający w składzie takich zawodników jak Jan Verthongen, Nicolas Otamendi, Julian Weigl, Everton czy Luca Waldschmidt, rokrocznie występują w rozgrywkach europejskich pucharów, często z bardzo dobrymi rezultatami.

W rozgrywkach Ligi Europy polskie kluby mierzyły się już zarówno ze Standardem Liege, jak i z Glasgow Rangers. W sezonie 2011/12 Wisła Kraków odpadła z Belgami w 1/16 finału. Potyczki ze szkocką drużyną to znacznie świeższa historia. Rok temu Legia Warszawa przegrała w dwumeczu 0:1 z podopiecznymi Stevena Gerrarda w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Europy.

Podział na grupy

Grupa A

AS Roma, Young Boys Berno, CFR Cluj, CSKA Sofia

Grupa B

Arsenal, Rapid Wiedeń, Molde, Dundalk

Grupa C

Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Szewa, OGC Nice

Grupa D

Benfica Lizbona, Standard Liege, Glasgow Rangers, Lech Poznań

Grupa E

PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, Granada, Omonia Nikozja

Grupa F

Napoli, Real Sociedad, AZ Aalkmar, Rijeka

Grupa G

Sporting Braga, Leicester City, AEK Ateny, Zoria Ługańsk

Grupa H

Celtic Glasgow, Sparta Praga, AC Milan, Lille

Grupa I

Villarreal, Karabach, Maccabi Tel-Awiw, Sivasspor

Grupa J

Tottenham, Ludogorec, LASK Linz, Antwerpia

Grupa K

CSKA Moskwa, Dinamo Zagrzeb, Feyenoord, Wolfsberg

Grupa L

Gent, Crvena Zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec