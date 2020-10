Po szalonych zakupach ze strony Chelsea, przyszedł czas na sprzedaż niektórych zawodników. Ostatnie doniesienia informują, że z klubu odejdzie Callum Hudson-Odoi oraz Tiemoue Bakayoko.

W kontekście młodego Anglika powrócił temat Bayernu Monachium. Jak podaje Christian Falk z “Bilda”, triumfator poprzedniej edycji Ligi Mistrzów prowadzi z Chelsea zaawansowane negocjacje. Z kolei Tiemoue Bakayoko znalazł się na radarze Napoli. Włoski klub wystosował już nawet ofertę za francuskiego pomocnika. Informacje na temat powrotu Bakayoko do Serie A przekazał Fabrizio Romano.

Mała liczba minut

19-letni skrzydłowy w poprzednim sezonie borykał się z poważną kontuzją, która znacznie utrudniła mu walkę o pierwszy skład w ekipie Franka Lamparda. Obecnie, po znacznym wzmocnieniu ofensywy przez “The Blues”, Anglik ma jeszcze mniejsze szanse na regularną grę. W dotychczasowych trzech meczach Premier League rozegrał 54. minuty. Pamiętajmy jednak, że kontuzjowani są Hakim Ziyech oraz Christian Pulisić, czyli zawodnicy, którzy w hierarchii są z pewnością przed młodym skrzydłowym.

Skreślony w Chelsea

Dużo prostsza jest sytuacja z Tiemoue Bakayoko. Francuz kompletnie nie sprawdził się na Stamford Bridge i zamierza opuścić klub. Sezon 2017/18 był wręcz tragiczny w wykonaniu środkowego pomocnika. Bakayoko został szybko wypożyczony do Milanu, a następnie powrócił na sezon do Monaco. Na początku okienka transferowego wydawało się, że piłkarz ponownie wyląduje na San Siro. Wygląda jednak na to, że Bakayoko zasili inny z włoskich klubów.