Niedzielne hitowe starcie Serie A pomiędzy Juventusem a Napoli może nie dojść do skutku. Lokalny urząd ds. zdrowia nie zezwolił drużynie z Neapolu na wyjazd do Turynu.

Sytuacja ma związek z pozytywnymi wynikami testów na koronawiusa. Zakażeni zostali Piotr Zieliński, Elif Elmas oraz jedna osoba ze sztabu szkoleniowego.

Tutto il Napoli in isolamento fiduciario per 15 giorni

Podejrzenia, że spotkanie z Juventusem może nie odbyć się w planowanym terminie pojawiły się po ostatnim ligowym starciu Napoli z Genoą. U rywali neapolitańczyków zostały potwierdzone aż 22 przypadki obecności koronawirusa. Lokalne władze najwidoczniej uznały, że zakażenia Zielińskiego oraz Elmasa to zaledwie początek zachorowań w ekipie Napoli i nie pozwoliły piłkarzom Gennaro Gattuso na podróż do stolicy Piemontu.

Co w przypadku, jeśli doniesienia okażą się prawdziwe? Protokół Serie A mówi, że jeśli w drużynie zdrowych jest przynajmniej 13 graczy, w tym jeden bramkarz, spotkanie może się odbyć. Napoli spełnia te wymogi, więc niewykluczony jest walkower dla ekipy Juventusu. “Stara Dama” poinformowała już na Twitterze, że jutro o 20:45 jest gotowa do gry.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

— JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020