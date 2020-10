Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #32

Po raz drugi w tym sezonie nie udało się rozegrać pełnej kolejki Serie A. Tym razem nie był to efekt zaplanowanych przełożeń spotkań w wyniku gry włoskich ekip w europejskich pucharach. W szeregach Genoi pojawiła się spora liczba zakażeń. Z kolei na Allianz Stadium zobaczyliśmy prawdziwy kabaret, po tym jak Napoli nie otrzymało pozwolenia na podróż do Turynu.

W ten weekend rozegrano osiem spotkań 3. kolejki Serie A. Na murawach włoskich boisk nie zobaczyliśmy Karola Linettego, Filipa Jagiełły, Wojciecha Szczęsnego czy duet z Napoli – Zieliński oraz Milik. Jak zatem poradzili sobie nasi przedstawiciele, którzy mieli okazję zagrać?

Łukasz Skorupski – FC Bologna

Po raz kolejny Łukasz Skorupski nie zachował czystego konta w meczu. Polak zaliczył tym samym 36. spotkanie z rzędu w lidze bez czystego konta. Tym razem gola zdołali zdobyć piłkarze beniaminka Serie A – ekipa Benevento. Starcie obu ekip zakończyło się wynikiem 1:0 dla zespołu Kamila Glika.

Skorupski poza wpuszczoną bramką nie miał zbyt wiele pracy. Wystarczy powiedzieć, że golkiper Bologny w trakcie spotkania zanotował tylko jedną interwencję. Poza tym, 29-latek wykonał 20 celnych podań (83% skuteczności) i posłał sześć długich piłek (dwie z nich znalazły adresata).

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Trzeciej kolejki Serie A nie będzie najlepiej wspominać Sebastian Walukiewicz. Piłkarze Cagliari rywalizowali bowiem na wyjeździe z Atalantą. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem zespołu z Bergamo. Gospodarze wygrali bowiem aż 5:2. Sam Walukiewicz został oceniony za ten mecz bardzo słabo. Przy bramce Gomeza, Walukiewicz przegrał w dość łatwy sposób pojedynek z Zapatą, który zaliczył asystę.

Przez całe spotkanie, Polak wykonał 3 wybicia, 1 przechwyt oraz 1 wślizg. Na 4 stoczone pojedynki, środkowy defensor wygrał tylko 1.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5

Bartłomiej Drągowski – AC Fiorentina

Z ostatniego spotkania nie jest z pewnością zadowolona Fiorentina, która dość niespodziewanie przegrała z Sampdorią na własnym obiekcie 1:2. Ekipa z Genui przed tym spotkaniem miała na swoim koncie dwie porażki. Sam Bartłomiej Drągowski nie może mieć do siebie zbyt wiele pretensji.

Polak wykonał aż sześć interwencji, przy czym cztery z nich miały miejsce po uderzeniach z pola karnego. Drągowski zaliczył 19 celnych podań (83% skuteczności) oraz posłał 8 długich piłek (cztery z nich znalazły adresata).

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Filip Jagiełło – FC Genoa

W wyniku sporej liczby zakażeń w szeregach Genoi, mecz drużyny Filipa Jagiełły z Torino został przełożony. Polski pomocnik i tak nie zagrałby w tym spotkaniu w wyniku urazu, który aktualnie leczy. Jagiełło zmaga się z kontuzją mięśniową. Na ten moment termin powrotu zawodnika nie jest znany.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Paweł Dawidowicz – Hellas Verona

W trzeciej kolejce Verona rywalizowała na wyjeździe z Parmą. W kadrze na to spotkanie nie znalazł się Paweł Dawidowicz. Polak zmaga się z urazem ścięgna podkolanowego. Termin powrotu defensora do gry nie jest dokładnie znany.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Sympatycy włoskiej piłki z niecierpliwością czekali na starcie Juventusu-Napoli. Zamiast spotkania okraszonego pięknymi bramkami, mieliśmy prawdziwy kabaret. Piłkarze Napoli nie otrzymali od lokalnych władz pozwolenia na podróż do Turynu. W związku z tym, klub z Neapolu chciał przełożyć mecz. Na to nie zgodzili się liga oraz sam Juventus.

W związku z tym, zawodnicy “Starej Damy” w niedzielę przybyli na stadion i czekali na rywali. Gracze Napoli naturalnie nie dotarli na potyczkę. Ekipie Gattuso grozi walkower, choć w tym przypadku można przypuszczać, że klub Zielińskiego i Milika będzie próbował odwoływać się od każdej negatywnej decyzji.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński – SSC Napoli

Kwestię meczu Juventus-Napoli poruszyliśmy już podczas omawiania Wojciecha Szczęsnego, dlatego w przypadku piłkarzy Napoli można skupić się na sprawie Arkadiusza Milika. W szczególności, że wygląda ona bardzo nieciekawie. Jak poinformował Alferdo Pedulla, Polak odrzucił ofertę Fiorentiny. W drużynie z Florencji, Milik mógł zarabiać 4 miliony euro rocznie, natomiast Napoli zarobiłoby 24 miliony euro.

Wszystko wskazuje na to, że Milik zostanie w Napoli przynajmniej do stycznia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że kontrakt Arkadiusza obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, to polski snajper może trafić do nowej drużyny dopiero na początku lipca przyszłego roku.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Kamil Glik – Benevento Calcio

Bardzo dobrze w nowy sezon weszli piłkarze Benevento, którzy po trzech kolejkach mają na swoim koncie 6 punktów. W rywalizacji z Bologną, beniaminek Serie A wygrał 1:0. Taki rezultat może oczywiście cieszył Kamila Glika. Były gracz Monaco zaliczył całkiem poprawne spotkanie.

Glik wykonał 5 wybić, 2 przechwyty i zablokował jeden strzał. Gorzej wypada statystyka pojedynków. Kamil stoczył dwa starcia, nie wygrywając żadnego z nich.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Bartosz Bereszyński – UC Sampdoria

Zwycięstwo w nowym sezonie w końcu zanotowała Sampdoria, która sprawiła pewną niespodziankę, wygrywając 2:1 na wyjeździe z Fiorentiną. Cały mecz w barwach ekipy z Genui zanotował Bartosz Bereszyński, który zaliczył bardzo przyzwoite spotkanie. Polak wykonał 3 wybicie oraz 3 wślizgi.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak statystyka pojedynków. Bartosz wygrał wszystkie pięć stoczonych starć. Z kolei celność podań prawego defensora utrzymywała się na poziomie 79%.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Arkadiusz Reca – FC Crotone

Debiut w pierwszym składzie zanotował Arkadiusz Reca. Lewy defensor nie będzie jednak dobrze wspominać starcia z Sassuolo. Beniaminek Serie A przegrał bowiem z wyżej notowanym rywalem aż 1:4. Reca zanotował przeciętne spotkanie, wykonując 2 wybicia, 1 przechwyt oraz 1 drybling. Na 9 stoczonych pojedynków Polak wygrał tylko 3.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Karol Linetty – Torino FC

Mecz Genoi z Torino został przełożony za sprawą pozytywnych przypadków w ekipie z Genui. Oznacza to, iż Karol Linetty razem z innymi piłkarzami Torino nie mogli powalczyć o pierwsze zwycięstwo w sezonie 2020/2021. Turyński klub jak na razie ma na swoim koncie dwie porażki – 0:1 z Fiorentiną oraz 2:4 z Atalantą.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Łukasz Teodorczyk – Udinese Calcio

Łukasz Teodorczyk nie znalazł się w kadrze Udinese na mecz z Romą. Nie był to jednak efekt kontuzji. Polak już wkrótce ma zmienić klub. Według informacji Piotra Koźmińskiego z “Super Expressu”, napastnik wróci do ligi belgijskiej. Teodorczyk zostanie wypożyczony do Charleroi.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak